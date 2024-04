Eliezer se declara para Lua na véspera de seu aniversário de 1 ano

‘Bate um medo', declarou Eliezer ao falar sobre a pequena que completa um ano no próximo dia 9; Lua terá um festão organizado por Eli e Viih Tube

O tempo voa! A filha de Viih Tube e Eliezer, Lua di Felice, está prestes a completar 1 ano no próximo dia 9. Mas antes da data oficial o papai coruja aproveitou para fazer uma reflexão em suas redes sociais neste sábado, 06, em um vídeo que mostra a neném ainda recém nascida e depois atualmente já engatinhando sozinha.

Na legenda do post o o ex-BBB escreveu: "Já estou uma mocinha, até na minha cama eu já entro sozinha!! Gente, Eles crescem muito rápido… confesso que bate até um medo. Que sentimento estranho, uma mistura de felicidade em ver crescendo e meio que uma angústia por ser tão rápido", refletiu o papai.

Nos comentários da publicação os seguidores do influenciador se derreteram com a declaração: “Nasceu cara do pai agora tá a cara da mamãe”, escreveu uma falando sobre o crescimento da pequena, “Meu Deus amor que saudades dela pequenininha, mas que delícia ver ela tão esperta ao mesmo tempo né”, escreveu Viih Tube nos comentários da publicação do amado, “Eu sou rendida pela Lua. Num guento não, o nível do fofurômetro explodiu aqui”, comentou uma terceira.

Viih Tube desabafa sobre dificuldade para engravidar

Viih Tube usou as redes sociais neste sábado, 6, para fazer um desabafo. A influenciadora digital e ex-participante do BBB 21 revelou para os seguidores que está com dificuldade para engravidar pela segunda vez.

No vídeo publicado no feed do Instagram, a mãe de Lua, que fará um aninho no próximo dia 9, contou que está há três meses tentando ficar grávida, e vem fazendo testes desde que ouviu de um papai noel que estava grávida. "Eu não vou duvidar do papai noel", disse ela, revelando que aumentar a família com Eliezer foi o seu pedido.

"É… 3 meses tentando é pouco ou muito? Ainda sou nova nisso, não sei! Mas oficialmente me tornei uma tentante! Quem diria, depois do susto que o positivo já me deu, hoje eu torcer todo mês por ele!", escreveu Viih Tube na legenda da publicação.