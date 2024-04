Viih Tube desabafa sobre dificuldade para engravidar: "Me tornei uma tentante"

Nas redes sociais, a influenciadora digital e ex-BBB Viih Tube, que é mãe de Lua, revelou que está há três meses tentando engravidar

Viih Tube usou as redes sociais neste sábado, 6, para fazer um desabafo. A influenciadora digital e ex-participante do BBB 21 revelou para os seguidores que está com dificuldade para engravidar pela segunda vez.

No vídeo publicado no feed do Instagram, a mãe de Lua, que fará um aninho no próximo dia 9, contou que está há três meses tentando ficar grávida, e vem fazendo testes desde que ouviu de um papai noel que estava grávida. "Eu não vou duvidar do papai noel", disse ela, revelando que aumentar a família com Eliezer foi o seu pedido.

"É… 3 meses tentando é pouco ou muito? Ainda sou nova nisso, não sei! Mas oficialmente me tornei uma tentante! Quem diria, depois do susto que o positivo já me deu, hoje eu torcer todo mês por ele!", escreveu Viih Tube na legenda da publicação.

Nos comentários, a influenciadora digital recebeu o apoio de várias mulheres. "Já, já você engravida. Eu demorei uns 6 meses, e no mês que não fiz no dia fértil engravidei. Na hora certa, Deus manda!", disse uma seguidora. "Que lindo! A ansiedade pode atrapalhar e muito de você engravidar... Então relaxa mais e deixa acontecer naturalmente", aconselhou outra. "Fiquei quase dois anos tentando. Cada teste negativo era triste, aí quando desencanei engravidei, quase nem acreditava. Quando ela fez um aninho engravidei de novo", relatou uma fã.

Confira o vídeo:

Viih Tube e Eliezer realizam primeira festa em nova mansão

A influenciadora digital Viih Tube e seu marido, o ex-BBB Eliezer, abriram as portas de sua nova mansão para uma ocasião muito especial. No último sábado, 30, Viih está celebrando o aniversário de sua mãe, Viviane Di Felice, e sua tia, Regiane Di Felice. Com isso, a família inaugurou seu lar para dar um festão para as gêmeas.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a mãe da pequena Lua Di Felice mostrou um pouco da decoração da festa. Com tema dos anos 80, a família irá comemorar o aniversário das gêmeas com muita cor. "Primeira festa na casa nova", escreveu Viih ao exibir a área externa de sua mansão pronta para receber os convidados. Confira!