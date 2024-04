Mani Reggo toma decisão após disputa legal por bordão de Davi vir à tona

Após repercussão de disputa legal, Mani Reggo toma decisão e abre mão de patente do bordão de Davi no BBB 24

Na última segunda-feira, 22, começaram a circular rumores de que Mani Reggo estaria travando uma batalha legal pelos direitos do bordão 'Calabreso', popularizado por Davi no Big Brother Brasil 24. Após a repercussão, a comerciante decidiu encerrar a disputa e abrir mão da patente do termo em favor do humorista Toninho Tornado.

Toninho compartilhou em suas redes sociais uma nota judicial detalhando o caso. O humorista revelou que sua equipe entrou em contato com o instituto responsável pelo registro pleiteado pela comerciante e que a negociação foi amigável, uma vez que ele foi o criador do bordão popularizado posteriormente pelo campeão do reality show da Globo.

“O Sr. Fábio de Almeida, representante da Sra. Mani Reggo e Sra. Fabiana Reggo, entrou em contato com CEO da companhia, Sr. Carlos Henrique Ximenes Diniz (Kaká Diniz). Durante as negociações amigáveis, ficou acordado que o Instituto Maria Preta irá retirar o pedido de registro das marcas "Calabreso" e "X Calabreso" junto ao INPI”, informaram.

“Considerando o reconhecimento da originalidade do bordão criado por Toninho Tornado”, eles reforçaram a origem do bordão. Vale mencionar que segundo o colunista Gabriel Perline, do IG, Mani iniciou a disputa pelo bordão em fevereiro deste ano, por meio do Instituto Maria Preta, apenas dois dias após Davi usar o termo pela primeira vez.

Inclusive, Mani já começou a vender um lanche em sua barraca chamado ‘X-Calabreso’. Por esse motivo, a namorada do baiano pretendia patentear e usar o nome legalmente em seu estabelecimento. Ainda conforme informações reveladas por Perline, ela também planejava criar um curso de gastronomia e usar o nome para divulgar seu negócio.

No entanto, os planos foram por água abaixo agora que ela abriu mão da patente para Toninho. Em seu pedido, o humorista, que se tornou parte do elenco do SBT após a repercussão do bordão, contou que planeja utilizar o termo em produtos alimentícios e também tem intenção de lançar uma linha de acessórios e roupas com o bordão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Toninho Tornado (@toninhotornado)

É importante ressaltar também que até o momento, Mani não se manifestou oficialmente sobre o fim da disputa. Atualmente, a comerciante enfrenta uma crise no relacionamento com o ex-motorista de aplicativo desde que ele deixou o reality show da Globo. No entanto, ela ainda não revelou se colocou um ponto final no namoro.

Mani Reggo desabafa após novos boatos sobre Davi:

A empreendedora Mani Reggo fez um novo desabafo nas redes sociais após enfrentar a crise no relacionamento com o ex-BBB Davi Brito. Na tarde desta segunda-feira 22, ela postou uma foto durante o trabalho em sua lanchonete de rua em Salvador, na Bahia, e refletiu sobre a nova fase de sua vida, sem mencionar diretamente o ex-namorado.