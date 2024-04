Mani Reggo faz novo desabafo após crise com Davi: ‘Buscando a paz’

Após crise com o ex-BBB Davi, Mani Reggo mostra foto em sua lanchonete e faz reflexão sobre nova fase em sua vida

A empreendedora Mani Reggo fez um novo desabafo nas redes sociais após enfrentar a crise no relacionamento com o ex-BBB Davi Brito. Na tarde desta segunda-feira 22, ela postou uma foto durante o trabalho em sua lanchonete de rua em Salvador, na Bahia, e refletiu sobre a nova fase de sua vida.

"Não tenho ainda as respostas para todas as perguntas que me faço (e que me fazem). Enquanto não as encontro, caminho em frente, buscando a paz e querendo a paz para mim e para todos. E trabalho, já que é isso que norteia a minha vida desde sempre. Também me permito fazer planos, entender quais os meus passos de agora e os meus próximos passos. Não esquecendo nunca de honrar quem sou e a minha história", disse ela.

Vale lembrar que Mani e Davi estão afastados. Eles ainda não oficializaram o status do relacionamentos, mas há indícios de que teriam se separado. Em entrevista no Fantástico, da Globo, ele contou que tentou ligar para ela, mas não teve retorno.

Colunista Leo Dias revela suposto motivo da briga de Davi e Mani

O afastamento de Davi Brito, campeão do BBB 24, e Mani Reggo continua dando o que falar na internet. O público esperava um reencontro apaixonado dos dois após ele se tornar milionário no reality show, mas não foi isso que aconteceu. Os dois nunca apareceram juntos publicamente e até terminaram o relacionamento nos bastidores. Agora, o colunista Leo Dias revelou o suposto motivo da briga.

O jornalista disse em seu site que a briga entre eles aconteceu porque ele não teria gostado de ver que ela ganhou reconhecimento enquanto ele estava no programa. Davi teria dito que ela não gostava de ser filmada antes do Big Brother e que agora estava famosa às custas dele. A discussão teria acontecido na frente do pai dele.

No dia seguinte, Davi foi ao programa Mais Você, da Globo, e disse que estava apenas conhecendo Mani, sendo que a chamada de esposa quando estava no reality show. A separação deles ganhou força quando os dois admitiram a crise no relacionamento no último final de semana.