Motivo da briga do ex-BBB Davi com Mani vem à tona, diz colunista

Colunista Leo Dias revela o suposto motivo da briga entre o ex-BBB Davi, campeão do BBB 24, e sua ex-namorada, Mani Reggo

O afastamento de Davi Brito, campeão do BBB 24, e Mani Reggo continua dando o que falar na internet. O público esperava um reencontro apaixonado dos dois após ele se tornar milionário no reality show, mas não foi isso que aconteceu. Os dois nunca apareceram juntos publicamente e até terminaram o relacionamento nos bastidores. Agora, o colunista Leo Dias revelou o suposto motivo da briga.

O jornalista disse em seu site que a briga entre eles aconteceu porque ele não teria gostado de ver que ela ganhou reconhecimento enquanto ele estava no programa. Davi teria dito que ela não gostava de ser filmada antes do Big Brother e que agora estava famosa às custas dele. A discussão teria acontecido na frente do pai dele.

No dia seguinte, Davi foi ao programa Mais Você, da Globo, e disse que estava apenas conhecendo Mani, sendo que a chamada de esposa quando estava no reality show. A separação deles ganhou força quando os dois admitiram a crise no relacionamento no último final de semana.

Ela fez um desabafo nas redes sociais sobre a decepção com Davi e ele disse no Fantástico que tentou contato com ela, mas não conseguiu falar com a ex.

Davi falou sobre Mani no Fantástico

O campeão do BBB 24, Davi Brito, foi entrevistado pelo programa Fantástico, da Globo, neste domingo, 21, para falar sobre a crise no seu relacionamento com Mani Reggo. Os rumores dizem que eles se separaram após ele vencer o reality show. Agora, ele contou que quer conversar com ela, mas disse que não conseguiu mais contato.

"Procurei ela várias vezes, liguei, mandei mensagem”, disse ele. Então, ele explicou sua fala polêmica no programa Mais Você, da Globo, no qual disse que estava conhecendo Mani, sendo que a chamava de esposa do Big Brother. "O fato que eu falei assim: ‘estar se conhecendo’. É pelo fato de que um ano de namoro ainda não é nada. A gente está namorando, que é o período do conhecimento, depois a gente vai noivar para se preparar pro casamento. E aí é isso que eu quero. Só que teve toda essa situação, essa polêmica”, afirmou.

Logo depois, ele foi questionado sobre os rumores de que teria se afastado de Mani para não ter que dividir o prêmio e ele negou. "Não, não, não. Jamais. Eu prefiro comer ovo e ter paz na minha vida do que ter muito dinheiro e ter tanta confusão e perturbação”, declarou.