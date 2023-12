Final de A Fazenda, sequestro de Marcelinho Carioca e noivado de Isis Valverde agitaram semana

Com a final de A Fazenda, sequestro do ex-jogador e noivado de Isis Valverde, a semana foi agitada no mundo das celebridades

A semana foi bastante agitada no mundo dos famosos e celebridades. Pensando nisso, a CARAS Brasil separou os destaques dos últimos sete dias. Desde o sequestro de Marcelinho Carioca e o pedido de casamento de Isis Valverde, à final de A Fazenda 15, confira o resumo semanal.

Após três meses de confinamento, a 15ª edição de A Fazenda consagrou uma nova campeã . Na noite desta quinta-feira, 21, a modelo Jaquelline Grohalski foi escolhida pelo público para se tornar a vencedora do prêmio de R$ 1,5 milhão. A também influenciadora recebeu até um texto especial de Lucas Souza, seu affair dentro da competição.

No início da semana, o ex-jogador Marcelinho Carioca foi encontrado em uma casa em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Ele foi sequestrado na madrugada do domingo, 17, por três homens e encontrado na última segunda-feira, 18. Até o momento, não se sabe o motivo do sequestro.

Leia também: Campeã de A Fazenda, Jaquelline Grohalski já teve momento constrangedor ao encontrar seu fã-clube após BBB

Na segunda, a atriz Isis Valverde usou seu perfil do Instagram para exibir seu anel de noivado. Ela e seu então namorado, o empresário Marcos Buaiz, aproveitaram uma viagem romântica para Angra dos Reis, no litoral sul do Rio de Janeiro.

O fim de semana também foi bastante agitado. A atriz Larissa Manoela se casou em uma cerimônia secreta com o ator André Luiz Frambach e usou as redes sociais para compartilhar fotos do momento especial.

Além disso, o Fantástico exibiu uma matéria especial sobre influenciadores que faziam propaganda de casas de apostas e, no meio de diversos pronunciamentos nas redes sociais, Eliezer e Rodrigo Mussi protagonizaram uma discussão.

Mussi compartilhou uma suposta indireta para Viih Tube após a exibição da reportagem, e então, o marido da influenciadora usou os Stories para atacar o também ex-BBB. A mãe de Lua também se pronunciou, assumindo o erro e alegando já ter rompido contrato com a empresa.

No fim desta semana, os brasileiros foram surpreendidos pela presença de Beyoncé na festa exclusiva Club Renaissance, em Salvador, na Bahia. A artista fez uma aparição especial para divulgar o filme da turnê, que será exibido no Brasil, e exaltou os fãs do país.

CONFIRA FOTO DE JAQUELLINE GROHALSKI, CAMPEÃ DE A FAZENDA 15: