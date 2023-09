Jaquelline Grohalski já teve momento constrangedor ao encontrar seu fã-clube após BBB

Confirmada em A Fazenda 15, Jaquelline Grohalski, já participou do BBB 18 e teve momento constrangedor ao encontrar seu fã clube; confira o vídeo!

Em 2018, quando participou do reality show Big Brother Brasil, da Globo, Jaquelline Grohalski não teve o desempenho desejado para seguir na competição. Após duas semanas como participante, a sister se tornou a segunda eliminada da edição, vencida por Gleice Damasceno.

Após despedida com muitas lágrimas e prematura, Jaquelline ganhou a chance de se redimir e tentar novamente em um novo reality show. Nesta quinta-feira, 14, a ex-BBB foi confirmada na 15ª edição de A Fazenda, da Record, onde ela pode tentar novamente chegar até a final do programa.

Porém, com a notícia de sua participação, os internautas resgataram um momento constrangedor que a influenciadora digital passou após sua eliminação do BBB. Nas redes sociais, eles relembraram o momento em que Jaquelline foi encontrar seu fã-clube, mas foi recebida apenas por três pessoas.

De vestido vermelho e telefone em mãos, ela entrou pulando no cômodo para conhecer seus fãs. "Gente, olha só o fã-clube dela, veio ver ela", disse a pessoa que estava gravando o vídeo. Ao ver a ausência de pessoas, Jaque disfarçou o constrangimento ao sair do local falando no telefone, ignorando seus admiradores.

Relembre o momento:

Jaquelline participou do BBB 18, tem um vídeo dela que repercutiu muito que foi o encontro com os fãs dela 🗣️🗣️ #AFazenda15pic.twitter.com/FVZMshyTWu — Central Reality (@centralreality) September 14, 2023

O anúncio de Jaquelline Grohalski em A Fazenda 15

Ao anunciar o seu retorno ao mundo dos reality shows, Jaquelline Grohalski decidiu apostar em novo visual. Ela, que antes tinha um cabelo bem loiro, escureceu as madeixas e radicalizou a sua aparência, se tornando quase irreconhecível.

Ao falar sobre a sua participação em A Fazenda 15 pela primeira vez, a peoa fez um vídeo exclusivo para as redes sociais para contar a novidade. Nas imagens, ela apareceu em dúvida sobre aceitar o convite ou não, mas logo se esquece das preocupações para embarcar neste desafio.

"A JAQUECITA VOLTOU! 5 anos após participar da maior loucura de sua vida, a gatah resolveu retornar para o jogo! Então, senta aí, e assiste. Uma coisa é certa, com ela o entretenimento é garantido. Vamos com tudo, Malvadinhos!", escreveu Jaque na legenda da publicação.