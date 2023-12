Rodrigo Mussi dá resposta afiada para Viih Tube e Eliezer: “Não citei nome”

Rodrigo Mussi rompe o silêncio sobre seu envolvimento com casas de apostas e desmente supostas indiretas para Viih Tube e Eliezer

No último domingo, 17, o influenciador digital Rodrigo Mussi se viu no centro de uma polêmica após mandar uma suposta indireta a Viih Tube, o que despertou a ira de Eliezer. No olho do furacão, o ex-participante do 'Big Brother Brasil' quebrou o silêncio sobre seu envolvimento com casas de apostas, além de ironizar a confusão com os ex-brothers.

Para quem não está por dentro, Rodrigo teria levantado a questão sobre a devolução do dinheiro ganho em sites de apostas após investigações indicarem possíveis fraudes. Acontece que Viih Tube foi uma das influenciadoras que divulgaram a plataforma. Logo, a mãe de Lua di Felice foi apontada como alvo do comentário do ex-BBB.

Assim que viu as supostas acusações envolvendo sua esposa, Eliezer não deixou barato e acusou o ex-brother de ser interesseiro, alegando que ele não pagou por suas despesas médicas e que não agradeceu o apoio da influenciadora quando sofreu um acidente. Além disso, o empresário também apontou que Rodrigo já divulgou casas de apostas anteriormente.

Em resposta ao GShow, Mussi negou a indireta: "Sobre o meu post, não citei nome de ninguém”, ele iniciou a declaração desmentindo as suposições. Rodrigo também confirmou seu envolvimento com as plataformas: “Como sabem já fiz divulgação de aposta no passado, mas parei depois que entendi que não fazia sentido com os projetos que eu passei a trabalhar”, disse.

Por fim, Rodrigo afirmou que as especulações eram infundadas e que não falaria sobre os rumores envolvendo o casal de influenciadores novamente: “Não pretendo me estender mais sobre esse assunto. Ou seja, não tem NADA absolutamente NADA a ver com que estão divulgando”, ele concluiu e colocou um ponto final no assunto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Sem volta! Viih Tube e Eliezer já tomaram medida drástica contra Mussi:

Apesar de afirmar que a declaração não foi direcionada à influenciadora digital, Rodrigo Mussi não está mais na lista de contatos de Viih Tube e Eliezer. Após a suposta indireta, o casal usou as redes sociais para se pronunciar sobre as polêmicas envolvendo a divulgação de casas de apostas, além de detonarem o ex-participante do reality show.

"Rodrigo Mussi está querendo saber se devolve o dinheiro que já ganhou. Mas por que você não fala de você Rodrigo? Por que você não fala? Você devolveu o dinheiro que você ganhou? Porque até pouco tempo atrás seus Stories eram classificados de joguinho, todo dia, toda semana era um diferente”, Eliezer detonou o ex-brother.

Mas Viih e Eli não pararam por aí! Eles tomaram uma medida drástica e deram unfollow no influenciador, mostrando que a tolerância agora é zero. A mãe de Viih Tube, Viviane Tube, também usou suas redes sociais para sair em defesa da filha e mandar um recado certeiro a Rodrigo Mussi; confira as declarações na íntegra.