Mãe de Viih Tube entra na briga e manda recado para Rodrigo Mussi: “Se enxerga”

Mãe de Viih Tube, Viviane Tube perde a paciência em desabafo sobre ingratidão e expõe novos detalhes da confusão envolvendo Rodrigo Mussi

A confusão entre os influencidores digitais Viih Tube e Rodrigo Mussi acaba de ganhar um novo capítulo na manhã desta segunda-feira, 18. Viviane Tube, mãe da empresária, perdeu a paciência e resolveu expor todos os detalhes sobre o que aconteceu após o acidente envolvendo o ex-participante do Big Brother Brasil.

Para quem não acompanhou, Rodrigo questionou se Viih devolveria o dinheiro que ganhou com sites de apostas após investigações apontarem que as plataformas podem estar envolvidas em fraudes. O marido da loira, Eliezer não deixou barato e atacou o influenciador lembrando que sua esposa estendeu a mão quando ele estava desamparado, assim como sua mãe.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Viviane revelou que a filha prestou apoio financeiro e emocional ele ter enfrentado um grave acidente: "Não sou de ficar me pronunciando quando alguém fala alguma coisa, fico sempre quieta, sempre na minha Mas do Rodrigo eu vou falar, porque participei de todos os momentos”, iniciou.

“Minha filha dedicou, quase 100% do tempo dela, para ajudar essa criatura. Eu nem posso falar que é um ser humano, é uma criatura. Porque olha isso. A pessoa é ingrata desse jeito. E o Eli falou com propriedade”, Viviane mencionou que Rodrigo nunca se preocupou em ressarcir os valores gastos pela família em seu tratamento.

“Foi uma das coisas que fiquei indignada, sabe? Eu falei, poxa, o cara estava numa situação difícil, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Pagamos várias coisas, sim, do Rodrigo. Se você quiser, Rodrigo, a gente manda a conta aí para você, porque nunca é tarde para pagar as contas”, a mãe da influenciadora disparou.

Ela ainda lembrou que Viih nunca pediu nada em troca: “Mas falei para a Viih: 'Filha, você não vai cobrar esse valor dele. O cara já está bem, voltou ao normal, já tá trabalhando, né?", relembrou. "Ela: 'Não, mãe, Deus me dá em dobro. Foi isso que ela me respondeu. Para Deus dar em dobro, deveria ter cobrado com juros. Essa é a realidade. Deveria ter cobrado com juros”, detonou.

A avó da pequena Lua di Felice revelou ainda que a filha deixou sua vida profissional de lado para cuidar do amigo: “Uma pessoa assim não merece nada, não, gente. E outra coisa, não foi só valor, dinheiro, não. O tempo que a Viih gastou. Realmente, a Viih gastou muito tempo com esse menino, muito tempo”, ela lamentou.

Por fim, Viviane mandou um recado ao influenciador: "Meu, coloca a mão na sua consciência, isso é muito feio (...) Em nenhum momento ela criticou você, agora você vem criticar ela numa coisa que você faz? O tempo inteiro com o joguinho? Ah, Rodrigo, se enxerga, vai? Se enxerga, está na hora de você amadurecer, está bem velhinho já, não? Você não acha que está bem velhinho?”, ela finalizou.

Viih Tube e Eliezer tomam medida drástica contra Mussi:

O casal Viih Tube e Eliezer decidiu romper totalmente a relação com o também ex-BBB Rodrigo Mussi. Na manhã desta segunda-feira, 18, os dois decidiram parar de seguir o amigo com seus perfis. A decisão drástica vem logo após os desabafos que dividiram em suas redes sociais após o ex-brother criticar a atitude da influenciadora de divulgar casa de apostas.

Eliezer atacou publicamente: "Interesseiro", disparou ele. "Rodrigo Mussi está querendo saber se devolve o dinheiro que já ganhou. Mas por que você não fala de você Rodrigo? Por que você não fala? Você devolveu o dinheiro que você ganhou? Porque até pouco tempo atrás seus Stories eram classificados de joguinho”; confira o desabafo dos influenciadores na íntegra.