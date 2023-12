Tolerância zero! Viih Tube e Eliezer tomam medida drástica contra Rodrigo Mussi

Viih Tube e Eliezer tomam medida contra Rodrigo Mussi; os dois não querem mais contato e deixaram de seguir o influenciador nas redes sociais

O casal Viih Tube e Eliezer decidiu romper totalmente a relação com o também ex-BBB Rodrigo Mussi. Na manhã desta segunda-feira, 18, os dois decidiram parar de seguir o amigo com seus perfis. A decisão drástica surpreendeu alguns fãs.

Ela acontece após Eliezer se irritar com uma declaração do influenciador, que questionou se Viih Tube devolveria o dinheiro que ganhou com sites de apostas após investigações apontarem que as plataformas podem estar envolvidas em fraudes.

Eliezer não gostou e atacou publicamente o influenciador. "Interesseiro", disparou ele. "Rodrigo Mussi está querendo saber se devolve o dinheiro que já ganhou. Mas por que você não fala de você Rodrigo? Por que você não fala? Você devolveu o dinheiro que você ganhou? Porque até pouco tempo atrás seus Stories eram classificados de joguinho, todo dia, toda semana era um diferente, não era uma marca só, não, eram vários, todo dia um diferente", questionou Eliezer.

Ele seguiu fazendo questionamentos sobre a época. "Você por acaso você agradeceu, falou um obrigado por todo o tempo dinheiro gasto da minha mulher com você para te ajudar?", disse ele. Revoltado, ele chegou a esbravejar palavrões e atacar o ex-amigo.

Viih Tube também se pronunciou