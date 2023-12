Personalidade forte: Rodrigo Mussi coleciona acusações de "ingratidão"

Rodrigo Mussi coleciona acusações de "ingratidão"; além de amigos próximos como Viih Tube e Eliezer, ele também já foi atacado pelo irmão

A fala dura do ex-BBB Eliezer contra o também ex-BBB Rodrigo Mussi não surpreendeu os fãs nas redes sociais. Isso porque esta não é a primeira vez que ele é considerado "interesseiro" e "ingrato" por pessoas próximas.

Em julho de 2022, o irmão do modelo, Diego Mussi, revelou que estava rompido totalmente com Rodrigo Mussi. Na época, ele fez uma longa reflexão ao contar aos fãs que a relação entre os dois sempre foi muito difícil.

"Falei sobre ingratidão, ali já pescaram. Ali ele me bloqueou, mas eu já tinha bloqueado no WhatsApp, porque a gente tinha discutido. A relação sempre foi difícil. Rodrigo tem dificuldade de confiar e de se relacionar, e eu vim do mesmo lugar. É importante voltar um pouquinho, porque no BBB eu já fiz muito por ele. Ninguém pensou em pagar o aluguel dele, o condomínio, a luz, a internet, saber se o cartão de crédito estava estourado ou se tinha saldo... desculpa, não sou Jesus Cristo, vou esperar algo em troca, que é reciprocidade", disse durante participação no LinkPodcast.

Em uma conversa com fãs, ele também foi questionado sobre uma possível reaproximação com o irmão. Na época, ele ironizou. "Eu sou muito malvado, invejoso e só quero fama... Acho que a única aproximação que ele conhece é na hora de pagar com o cartão", disparou ele.

Eliezer critica duramente Rodrigo Mussi

Agora, foi a vez do ex-BBB Eliezer partir para o ataque contra Rodrigo Mussi nas redes sociais. Ele ficou irritado após o influenciador insinuar que sua mulher, Viih Tube, deveria devolver o dinheiro que ganhou fazendo publicidade de joguinhos de azar.

"Interesseiro", disparou ele. "Rodrigo Mussi está querendo saber se devolve o dinheiro que já ganhou. Mas por que você não fala de você Rodrigo? Por que você não fala? Você devolveu o dinheiro que você ganhou? Porque até pouco tempo atrás seus Stories eram classificados de joguinho, todo dia, toda semana era um diferente, não era uma marca só, não, eram vários, todo dia um diferente", questionou Eliezer.

Ele seguiu fazendo questionamentos sobre a época. "Você por acaso você agradeceu, falou um obrigado por todo o tempo dinheiro gasto da minha mulher com você para te ajudar?", disse ele. Revoltado, ele chegou a esbravejar palavrões e atacar o ex-amigo.

Viih Tube chamou ex-BBB de "ingrato"

Após a confusão, Viih Tube desabafou. "Mais uma pessoa que faz exatamente igual você ou até pior, que um dia já te chamou de amiga, aproveitar que está todo mundo chutando e chutar também... Olha, só digo uma coisa: fiquem sempre espertos quem tá a sua volta, se vocês soubessem metade das lágrimas que já derrubei por ele, tudo que já fiz, nunca falei nem metade porque não precisa, eu fazia pela amizade!" , lamentou. "E ver meu marido me defender me deixou feliz, vi que nada importa, tenho minha família do meu lado pra lidar com cada momento difícil que ainda vou passar, e tenho vocês que sabem que mesmo quando eu errar, serei eu mesma com vocês! Nunca uma mentira! Ingratidão é um dos piores defeitos que se pode ter!", completou.