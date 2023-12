"Interesseiro": por que Eliezer surtiu e partiu pra cima de Rodrigo Mussi?

Por que Eliezer surtiu e partiu pra cima de Rodrigo Mussi? Ele ficou revoltado após o ex-BBB criticar sua esposa, Viih Tube; entenda a história

O ex-BBB Eliezer partiu para o ataque e "massacrou" o ex-BBB Rodrigo Mussi nas redes sociais. Ele ficou irritado após o influenciador insinuar que sua mulher, Viih Tube, deveria devolver o dinheiro que ganhou fazendo publicidade de joguinhos de azar.

Revoltado com a indireta, ele relembrou o passado recente, quando ela ajudou o rapaz após o acidente grave que ele sofreu. Na época, foi Viih Tube quem ficou ao seu lado do hospital e chegou a custear parte das despesas.

"Interesseiro", disparou ele. "Rodrigo Mussi está querendo saber se devolve o dinheiro que já ganhou. Mas por que você não fala de você Rodrigo? Por que você não fala? Você devolveu o dinheiro que você ganhou? Porque até pouco tempo atrás seus Stories eram classificados de joguinho, todo dia, toda semana era um diferente, não era uma marca só, não, eram vários, todo dia um diferente", questionou Eliezer.

Ele seguiu fazendo questionamentos sobre a época. "Você por acaso você agradeceu, falou um obrigado por todo o tempo dinheiro gasto da minha mulher com você para te ajudar?", disse ele. Revoltado, ele chegou a esbravejar palavrões e atacar o ex-amigo.

"Ou você somente descartou a minha mulher quando não mais servia para você? Por que você não aproveita e fala pra todo mundo o interesseiro que você é? O interesseiro que você foi com ela, comigo, muita gente. Quer mais? Eu falo mais. Você fica aí com discurso muito bonito de 'abençoar para ser abençoado', né? Mal as pessoas sabem que a única benção que te interessa, que te convém, é a bênção que só você lucra, só quer saber de dinheiro, só quer saber do 'que eu posso tirar. O que que essa pessoa pode me agregar'", acusou o ex-BBB.

Isso que é Big Brother Brasil. Rodrigo Mussi cobrou que a Viih Tube devolva o dinheiro do tigrinho (aposta) e despertou a fúria de Eliezer. O marido da influenciadora só faltou chamar o Mussi para a porradaria. O Eliezer era chatão qnd tava no BBB, se tivesse agido assim dentro… pic.twitter.com/JyYz7z6tCQ — GugaNoblat (@GugaNoblat) December 18, 2023

