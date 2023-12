Eliezer brinca com pedido de Natal de sua esposa, Viih Tube: "Já ganhou"

Após um pedido peculiar de Viih Tube ao Papai Noel, seu marido Eliezer brinca com a situação em novo vídeo publicado nas redes sociais; confira!

Na última sexta-feira, 15 a influenciadora digital Viih Tube surpreendeu a todos com um pedido peculiar para ser seu presente de Natal. Em um encontro com o Papai Noel, a ex-BBB 21, que já é mãe da pequena Lua Di Felice, de 8 meses, desejou mais um filho para o ano de 2024.

Logo depois da brincadeira, seu marido Eliezer decidiu responder ao pedido com um novo vídeo engraçado. Neste sábado, 16, o ex-BBB 22 surgiu nas redes sociais com um novo registro da filha do casal, que fez gracinha para a câmera do paizão.

"Quando minha mulher pergunta o que ela vai ganhar de Natal", escreveu o influenciador no vídeo, onde Lua se divertia na frente de uma árvore toda decorada. Ao fundo, tocava um áudio onde ele afirmou: "Já ganhou", se referindo a vontade da Viih em ter mais um filho.

Nos comentários, seus seguidores se divertiram com a situação e entraram na brincadeira. "E com oito meses de antecedência!", disse um internauta. Outros aproveitaram para se derreter pela fofura da bebê. "Uma princesa dessas nem o Papai Noel tem", "Eu num guentooooo, coisa linda!", "Que fofura baby Lua", disseram.

Confira a publicação:

Eliezer confessa qual é seu único arrependimento no BBB

Na última quarta-feira, 12, o influenciador digital Eliezer confessou para seus seguidores que tem um único arrependimento de sua participação no Big Brother Brasil 22, reality show da Globo. Em suas redes sociais, o marido de Viih Tube foi sincero e abriu o coração sobre o assunto.

Através de uma caixinha de perguntas compartilhada nos stories de seu perfil oficial do Instagram, o pai da pequena Lua Di Felice foi questionado sobre o que ele se arrepende de sua participação. Em resposta, Eli confessou que nunca teve algo grande que ele faria diferente. No entanto, ele sente vergonha de algumas de suas atitudes.

"Não me arrependo de nada. Fui eu o tempo todo lá dentro. MAS confesso que hoje sinto uma leve vergonha das bebedeiras e edredom", confessou o influencer, que logo explicou o motivo do seu constrangimento. "Fico imaginando minha filha assistindo isso no futuro. Só por esse motivo kkk", disse ele.

Vale lembrar que, durante sua participação no Big Brother Brasil, Eliezer acabou se relacionando com as participantes Maria e Natália Deodato.