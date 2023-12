Viih Tube pede mais um filho para o Papai Noel e se surpreende

Viih Tube contou nas redes sociais que pediu mais um filho para o Papai Noel e recebeu resposta inusitada; Viih já falou sobre a vontade de ser mãe

Nesta sexta, 15, Viih Tube mostrou o seu encontro com o Papai Noel. A influenciadora, que já é mãe de Lua di Felice, que acaba de completar oito meses, fruto de seu relacionamento com o ex-BBB Eliezer, revelou que pediu de presente mais um filho para o ano de 2024.

"Eu tenho uma filha já, quero mais uma", diz Viih. E ele responde: "Daqui há nove meses você vai ver a barriguinha", disse ele, que deixou a influenciadora perplexa com a "premonição". "O Papai Noel profetizou, daqui nove meses vai ter barriga", comentou ela. "Se é que já não está aí", falou ele, fazendo ela se chocar mais ainda.

"Ele falou que estou com carinha de grávida. Será, Papai Noel? Será? Estou querendo muito. Tomara, gente", finalizou Viih, comemorando bastante. Logo em seguida, ela compartilhou um vídeo de Lua brincando no chão com enfeites de natal.

Grávida? Viih Tube fala sobre o assunto após passar mal

Recentemente a influencer abriu o jogou em sua rede social e falou se está grávida novamente. Nesta quinta-feira, 07, ela respondeu aos questionamento enviados em uma caixinhas de perguntas em seus stories e comentou que muita gente está falando que ela está esperando um bebê.

Bem sincera, a ex-BBB revelou que fez um teste nos últimos dias após passar muito mal vomitando e parar no hospital. "Eu tô recebendo muitas mensagens que eu to grávida, as pessoas falando que eu tô grávida, que tão sonhando que eu tô grávida, gente, que eu saiba não tô grávida, tanto que eu enjoei, passei mal as últimas semanas, fiz teste pra garantir que não é gravidez e não tô grávida", declarou.

Viih Tube prometeu que se tiver grávida vai logo contar. "E agora não vou fazer suspense, vou falar que to grávida, não aguento três meses, vou até tentar, mas enfim, mas também não vou fazer muita suspense não... eu sinto que viria outra menina, mas não tenho preferência nenhuma", comentou.