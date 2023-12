Grávida? Viih Tube fala sobre o assunto após passar mal

Após muitos questionamentos e pessoas sonhando com sua gravidez, Viih Tube fala sobre o assunto e revela ter feito teste recentemente ao passar mal

A influenciadora Viih Tube abriu o jogou em sua rede social e falou se está grávida novamente. Nesta quinta-feira, 07, ela respondeu aos questionamento enviados em uma caixinhas de perguntas em seus stories e comentou que muita gente está falando que ela está esperando um bebê.

Bem sincera, a ex-BBB revelou que fez um teste nos últimos dias após passar muito mal vomitando e parar no hospital. Casada com o também ex-BBB Eliezer, a loira disse que não está gestante, mas que deseja ter mais filhos e dar irmãos para a pequena Lua, de sete meses.

"Eu tô recebendo muitas mensagens que eu to grávida, as pessoas falando que eu tô grávida, que tão sonhando que eu tô grávida, gente, que eu saiba não tô grávida, tanto que eu enjoei, passei mal as últimas semanas, fiz teste pra garantir que não é gravidez e não tô grávida", declarou.

Viih Tube prometeu que se tiver grávida vai logo contar. "E agora não vou fazer suspense, vou falar que to grávida, não aguento três meses, vou até tentar, mas enfim, mas também não vou fazer muita suspense não... eu sinto que viria outra menina, mas não tenho preferência nenhuma", comentou.

Nas últimas semanas, Viih Tube, Elizer e Lua foram batizados em uma cerimônia religiosa. Após o momento especial, eles comemoram com uma festa com a família.

Viih Tube revela como casou e como anda sua libido

Sincera e disposta a contar de sua vida para os fãs, a famosa explicou como aconteceu seu casamento com o pai de sua herdeira. Ela ainda revelou como ficou seu desejo sexual após o nascimento da menina.

Sonhando com uma grande festa para celebrar a união com seu amado, Viih Tube comentou que eles oficializaram a relação por enquanto apenas no papel. "A festa queremos fazer um festão. Por isso, será só depois que terminarmos a obra e a festa de um ano da Lua", disse que a reforma na mansão que compraram e o primeiro aniversário da herdeira são prioridades.

Em seguida, ao ser questionada sobre seu desejo sexual, a influencidora foi sincera e não escondeu o que sentiu. "Minha filha, virei um deserto nos primeiros meses. Vish! Libido zero, vontade zero! Fui começar a ter vontade de verdade de querer mesmo, muito, com uns 5 meses da Lua", escreveu.