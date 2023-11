Viih Tube, Eliezer e Lua são batizados em cerimônia coletiva: “Proteção”

Batismo em família! Viih Tube e Eliezer aproveitaram o batizado da filha, Lua di Felice, para consagrar sua fé em uma cerimônia religiosa

Neste domingo, 26, a família dos influenciadores digitais Viih Tube e Eliezer celebrou um momento emocionante. Os ex-participantes do reality show da Globo, o 'Big Brother Brasil' foram batizados juntos em uma cerimônia coletiva, ao lado da filha, a pequena Lua di Felice. Aos sete meses, a pequena deu um show de fofura durante o evento religioso.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Viih Tube e Eliezer dividiram alguns detalhes da celebração, que aconteceu em uma comunidade cristã em Sorocaba, interior de São Paulo. A influenciadora dividiu alguns registros das roupinhas eleitas para o ritual de consagração da pequena: “Hoje é dia de batizado”, legendou.

Na sequência, Viih contou que ela e o marido também resolveram consagrar a sua fé na cerimônia religiosa: “A família toda vai batizar. Estamos usando pulseiras da pedra da lua para trazer proteção”, a influenciadora se derreteu ao mostrar que Eliezer e Lua também estavam usando acessórios iguais com o mesmo nome da bebê, que significa 'Lua de felicidade'.

Viih Tube, Eliezer e Lua são batizados juntos - Reprodução/Instagram

O influenciador também usou seu perfil nas redes sociais para se declarar à pequena, que apareceu fofíssima com um vestidinho branco na igreja: “Deixa eu mostrar como essa princesa está hoje, o look do batizado dela. Temos laço, penteado, pulseira e olha o vestido da gata, o sapatinho”, Eliezer se derreteu por cada detalhe.

Eliezer exibe look de Lua para o batizado - Reprodução/Instagram

Por fim, a mãe da influenciadora, Viviane di Felice, que também participou da celebração, mostrou que a cerimônia marcou não apenas o batismo da neta, Lua, mas também a participação dos pais da pequena. Entre os vídeos divulgados em sua rede social, os influenciadores aparecem recebendo as bênçãos tradicionais.

Viih Tube, Eliezer e Lua são batizados juntos - Reprodução/Instagram

Viih Tube, Eliezer e Lua são batizados em cerimônia coletiva - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que essa não é a única celebração planejada pelo casal! Sonhando com uma grande festa para celebrar a união com seu amado, Viih Tube comentou que eles oficializaram a relação por enquanto apenas no papel. "A festa queremos fazer um festão. Por isso, será só depois que terminarmos a obra e a festa de um ano da Lua", Viih revelou os planos com o marido.

Viih Tube e Eliezer sofrem com ataques na web:

Viih Tube e Eliezer são alvos de ataques constantes na internet relacionados ao peso da filha, a pequena Lua di Felice. Em um momento comovente durante uma entrevista ao 'Fantástico' no último domingo, 19, o casal denunciou que a bebê segue recebendo mensagens covardes nas redes sociais por conta de sua aparência.

Inclusive, por conta dos ataques, a influenciadora digital rebateu os comentários sobre o peso da bebê ao revelar hábitos alimentares saudáveis com acompanhamento de profissionais especializados. Através de seu perfil oficial no Instagram, a ex-participante do reality show da Globo, o Big Brother Brasildetalhou toda a rotina de alimentação da bebê em um dia.