Viih Tube encanta ao detalhar a alimentação da filha, Lua: “Come super bem”

Viih Tube rebate comentários sobre o peso da filha e mostra tudo o que pequena come durante o dia com acompanhamento de nutricionista

Nesta quarta-feira, 22, Viih Tube encantou seguidores ao compartilhar detalhes sobre a alimentação de sua filha com Eliezer, a pequena Lua, que tem apenas sete meses de vida. A influenciadora digital rebateu os comentários sobre o peso da bebê ao revelar hábitos alimentares saudáveis com acompanhamento de profissionais especializados.

Através de seu perfil oficial no Instagram, a ex-participante do reality show da Globo, o Big Brother Brasil detalhou toda a rotina com a bebê. Pela manhã, Viih mostrou que a pequena tomou mamadeira e comeu uma frutinha. No almoço, Lua comeu um pratinho com arroz, feijão, carne, chuchu e mais uma verdura. Depois, a herdeira da influenciadora tomou leite novamente.

Durante a tarde, Lua comeu mais uma frutinha e tomou outra mamadeira assim que acordou de seu cochilo. À noite a bebê jantou chuchu, franguinho, arroz e verduras em menor quantidade. Viih ainda explicou que evita ofertar alimentos muito pesados para não atrapalhar o sono da pequena. Para finalizar o dia, a neném tomou mais uma mamadeira.

No vídeo, Viih fez questão de evidenciar que respeita a saciedade da pequena e que segue uma dieta orientada por profissionais. A influenciadora ainda contou que pratica o método de introdução mista e que dá alimentos na mãozinha da bebê conforme se sente segura para que ela não corra o risco de engasgar. Por fim, ela contou que a pequena bebe bastante água ao longo do dia.

“Tudo que a lua come em 1 dia com 7 meses. Eu acho que minha filha come SUPER bem, e isso é ótimo! Quanto mais ela comer do que mamar, melhor pra ela! Mas lembrando que até 1 ano, ainda é uma introdução e tudo bem o bebê mais mamar que comer! Ela passa com a nutricionista e está tudo perfeito! Como é aí com seu neném?”, Viih legendou a publicação.

Nos comentários, a influenciadora recebeu algumas críticas, mas seus seguidores logo saíram em defesa: “Estou começando a denunciar todos os comentários que vejo de alguém dando hate nessa fofura de criança”, disse uma admiradora. “Lua come melhor do que eu”, brincou outra. “Ela come super bem! Significa que ela está super saudável”, disse mais uma.

Viih Tube e Eliezer desabafaram sobre ataques:

Vale lembrar que Viih Tube e Eliezer são alvos de ataques constantes na internet relacionados ao peso da filha, a pequena Lua. Em um momento comovente durante uma entrevista ao 'Fantástico' no último domingo, 19, o casal denunciou que a bebê segue recebendo mensagens covardes nas redes sociais por conta de sua aparência.

A influenciadora disse que os dois pensaram em parar de compartilhar fotos da pequena, tamanha é a recorrência dos comentários maldosos e ofensivos. Ela revelou ainda que seu marido sofre com crises de choro pro conta da situação. Além disso, Eliezer explicou que eles começaram a tomar medidas legais para proteger a menina dos ataques frequentes; confira o relato do casal.