No 'Fantástico', Viih Tube revela crises de choro de Eliezer: "Não consigo proteger"

Viih Tube revela crises de choro de Eliezer; depoimento do casal repercutiu muito nas redes sociais

Em um momento comovente, o casal Viih Tube e Eliezer denunciou no Fantástico deste domingo, 19, que a filha do casal segue sofrendo ataques covardes. Aos 3 meses, Lua di Felice é criticada por culpa de seu peso.

A influenciadora disse que os dois pensaram em parar de compartilhar fotos da pequena, tamanha é a recorrência dos comentários maldosos e ofensivos. “Tivemos essa conversa, mas eu não me arrependo, não acho que a culpa de tudo que a gente tá vivendo é a gente ter escolhido expor a nossa família. Também expus muito a minha gravidez e não me arrependi de forma alguma, porque eu ajudei inúmeras mães e me fez muito bem as ouvir e ter essa troca. A gente está postando uma foto da nossa família feliz, é algo natural pra gente”, conta.

Eliezer lembrou que o casal inclusive tranquilizou os fãs e mostrou que estava tudo bem com a saúde da pequena. O que poderia ter encerrado os comentários, serviu de combustível para mais mensagens ofensivas

“Eu comecei a entender que as pessoas não estão preocupadas com a saúde da Lua. As pessoas querem atacar”, relata Eliezer. “De cheinha foi pra gorda, foi pra obesa, foi pra doente, foi: ‘vai explodir’. Um comentário que me pegou muito foi: ‘já tem R$ 1 milhão na conta, dá pra fazer várias bariátricas quando... quando ficar grande'", disse ele aos prantos.

No momento mais comovente, Viih Tube disse que Eliezer está sofrendo com a situação. “No travesseiro, ele só chora. E chora de chorar mesmo, de perder o fôlego, porque ele sente que ele não tem o que fazer. É isso que me toca, de não conseguir proteger não só a minha filha mas a minha família” , declarou.

