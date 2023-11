Viih Tube revela como casou e como anda sua libido: 'Um deserto'

Sincera, Viih Tube revela como foi aconteceu seu casamento com Eliezer e conta como anda seu desejo após nascimento da filha, Lua

A influenciadora Viih Tube resolveu abrir sua intimidade e conversar com os seguidores nesta sexta-feira, 24, após ter problemas com os comentários maldosos na internet falando de sua única filha com o ex-BBB Eliezer, a pequena Lua, de 7 meses.

Sincera e disposta a contar de sua vida para os fãs, a famosa explicou como aconteceu seu casamento com o pai de sua herdeira. Ela ainda revelou como ficou seu desejo sexual após o nascimento da menina.

Sonhando com uma grande festa para celebrar a união com seu amado, Viih Tube comentou que eles oficializaram a relação por enquanto apenas no papel. "A festa queremos fazer um festão. Por isso, será só depois que terminarmos a obra e a festa de um ano da Lua", disse que a reforma na mansão que compraram e o primeiro aniversário da herdeira são prioridades.

Em seguida, ao ser questionada sobre seu desejo sexual, a influencidora foi sincera e não escondeu o que sentiu. "Minha filha, virei um deserto nos primeiros meses. Vish! Libido zero, vontade zero! Fui começar a ter vontade de verdade de querer mesmo, muito, com uns 5 meses da Lua", escreveu.

Nos últimos dias, Viih Tube avisou em sua rede social que tomará medidas judiciais contra as pessoas que falarem absurdos sobre Lua:"Não vou mais aturar um só comentário. A partir de agora, vou entrar com todos os meus direitos legais em cada pessoa que comentar. Não quero saber sua opinião, eu não pedi e opinião sore o corpo de ninguém é bem vinda. Ela ainda é uma bebê, mas e se fosse mais velha e já entendesse? Vocês destruiriam o psicológico da minha filha. Falar mal de um bebê? Vocês estão mortos por dentro."

Eliezer revela detalhes de compra de mansão com Viih Tube

Recentemente, Eliezer falou sobre a compra e revelou detalhes da transação milionária. O influenciador então explicou que demoraram um pouco para pegarem a chave por conta de algumas burocracias.

"Pra quem tá perguntando se é 'outra' casa... Não! É a mesma que escolhemos e compramos antes da Lua nascer, mas demorou pra sair porque eu tive que juntar um dinheiro pra pagar minha parte, teve processo burocrático de documentação, teve o tempo do banco... aí de fato só pegamos a chave ontem e a gente tá no céu", declarou o ex-BBB.

Antes de reformarem a propriedade, localizada no mesmo condomínio da mansão de Bianca Andrade, a Boca Rosa, eles exibiram detalhes do local em um vídeo no YouTube. Viih Tube então mostrou no registro que o novo lar é bem tranquilo, não tendo vizinhos ao redor. A propriedade imensa conta com horta, piscina, sauna, vários quartos e até um espaço onde será construída a brinquedoteca de Lua.