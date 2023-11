Viih Tube se revolta e adota postura drástica após comentários sobre Lua

Após comentários sobre aparência de sua filha, Viih Tube se revolta e promete tomar medidas judiciais

Mais uma vez a filha de Viih Tube e Eliezer está tendo sua aparência julgada por vários internautas. Diante dos questionamentos sobre Lua estar em um peso saudável, a influenciadora resolveu tomar uma postura drástica, como anunciou neste sábado, 11, em sua rede social.

Nitidamente revoltada com os julgamentos maldosos sobre sua herdeira, que acabou de completar 7 meses, a ex-BBB revelou que não ficará mais quieta fingindo que não está vendo o que estão falando sobre a garota. Viih Tube avisou que tirará prints e tomará medidas judiciais contra os palpiteiros.

"Todos vocês que insistem em comentar sobre o corpo da minha filha vão todos vocês tomar bem no meio do c*. Já estou sem paciência. Não, isso não é preocupação, isso é maldade", iniciou mostrando bastante revolta com a situação.

"Já falei inúmeras vezes que a Lua só mama e agora que começou a introduzir, está na fase que ainda nem come direito, mais experimenta e mais fruta. Obviamente, ela tem acompanhamento. Para a informação de vocês, ela tem pediatra, nutri, fisio, fono, gastro, então, assim, está ótima, né?", falou.

E prometeu: "Não vou mais aturar um só comentário. A partir de agora, vou entrar com todos os meus direitos legais em cada pessoa que comentar. Não quero saber sua opinião, eu não pedi e opinião sore o corpo de ninguém é bem vinda. Ela ainda é uma bebê, mas e se fosse mais velha e já entendesse? Vocês destruiriam o psicológico da minha filha. Falar mal de um bebê? Vocês estão mortos por dentro."

"Se vocês perdem o tempo de vocês comentando algo que sabem que pode ofender minha filha, eu perco meu tempo aqui para printar cada um, mandar se f*** e ir atrás dos meus direitos, internet não é terra de ninguém. Ela não é gordinha porque eu fiz algo de errado. Cada bebê tem seu tipo biológico", declarou.

"Às vezes engorda muito e depois estica, cresce, é normal. Ela mama na quantidade correta, na frequência correta e na proporção correta. Nada a mais. Não encham mais me saco. Porque agora não vou mais permitir falarem da minha filha. Não é porque decidi expor minha família e minha maternidade que o que vocês estão fazendo não é errado e que sou obrigada a ouvir. Agora vou atrás de cada um e com meus direitos", comentou qual será sua postura de agora em diante.

Veja o desabafo completo de Viih Tube:

Viih Tube e Eliezer já haviam rebatido comentários sobre Lua

Recentemente, o ex-BBB Eliezer usou suas redes sociais para se pronunciar sobre as críticas que sua filha, Lua di Felice, vem sofrendo na internet. Na ocasião, ele rebateu os comentários que afirmavam que a pequena estava acima do peso.

E desta vez, sua esposa, a influenciadora digital Viih Tube, resolveu quebrar o silêncio e falar sobre o assunto também. A ex-BBB decidiu responder às perguntas de alguns fãs através de seus stories do Instagram. E um de seus seguidores disparou uma questão que irritou a famosa.

"É normal a Lua estar tão cheinha?", indagou o internauta. Ao publicar foto com a filha, Viih rebateu as críticas. "Muita gente mandando isso (o que é completamente chato, irritante e cansativo). O Eli já falou sobre isso, mas eu fingi que não vi e não falei", iniciou a loira.

"Minha filha é completamente SAUDÁVEL. Ela ainda não come, só mama, na proporção correta, na frequência normal, e tá tudo bem!", explicou Viih, que continuou detalhando seus cuidados com Lua. "Ela tem um acompanhamento ótimo e obrigada pelas preocupações. Mas tá tudo ok e eu sempre quis ter uma bebê muito saudável e cheia de dobrinhas gostosas para apertar. E tá aí minha princesa"