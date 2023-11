Família de Viih Tube e Eliezer se fantasiam no 7º mesversário de Lua Di Felice

Com tema Bob Esponja, o 7º mesversário de Lua Di Felice contou com a família de Viih Tube e Eliezer se fantasiando para entrar na brincadeira; confira!

Nesta sexta-feira, 10, o casal de ex-BBBs Viih Tube e Eliezer comemoraram o mesversário de 7 meses de sua primeira filha, Lua Di Felice. Com tema do desenho animado Bob Esponja, os influenciadores digitais fizeram seus parentes entrarem na brincadeira e se fantasiarem para a festinha.

Com decoração de fundo do mar, recriando a famosa Fenda do Biquíni da série infantil, a família se vestiu como os personagens da trama para brincar com a bebê. Viih Tube surgiu como Lula Molusco, enquanto Eliezer apostou na fantasia de Bob Esponja. Já a pequena Lua estava vestida como Sandy Bochechas.

Ao som da música de abertura do desenho, a família dançou e se divertiu para os seguidores do casal. Na legenda da publicação, eles falaram um pouquinho desta noite especial. "Bob esponja calça quadrada! A esquilinha mais inteligente da fenda do biquíni fez 7 meses. Esse mês foi da mamãe e esse era o desenho que ela mais assistia na infância e a familia toda entra na brincadeira, gostaram?", disseram.

Nos comentários, seus seguidores se animaram com a escolha. "Nunca erram", disse um. "Sempre conseguem se superar", disparou outro. "Eu amaaaaay. Tá muito linda de esquilinha", brincou mais um. "O aniversário de 1 ano dessa criança eu tenho até medo", confessou fã. "O que será de mim quando acabar os mesversários?", lamentou outro.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Viih Tube abre álbum de fotos de viagem para Hollywood ao lado de Lua

Antes do sétimo mesversário de Lua Di Felice, sua família estava viajando pela Califórnia, nos Estados Unidos. O casal Viih Tube e Eliezer embarcaram para uma viagem com a mãe da influenciadora, Viviane Di Felice, e seu marido. E na última quarta-feira, 8, a ex-BBB abriu o álbum de fotos da sua visita à Los Angeles.

Em seu perfil no Instagram, a ex-BBB surgiu ao lado do marido, Eliezer, e da filha, Lua, em frente ao famoso letreiro de Hollywood. "Curtindo um parque e brincando na grama e na terra em Hollywood, vê se não é metida essa menina!", legendou.