Fofura! Viih Tube abre álbum de fotos de viagem para Hollywood ao lado de Lua

Viih Tube está curtindo férias ao lado de sua filha, Lua Di Felice e o marido o ex-BBB, Eliezer

De férias com a família pelos Estados Unidos, Viih Tube encantou os seguidores ao abrir um álbum de fotos de sua passagem pela Califórnia nesta quarta-feira, 08. Após curtir os parques da Disney, chegou o dia de visitar um dos principais pontos turísticos do estado.

Em seu perfil no Instagram, a ex-BBB surgiu ao lado do marido, Eliezer, e da filha, Lua, em frente ao famoso letreiro de Hollywood. "Curtindo um parque e brincando na grama e na terra em Hollywood, vê se não é metida essa menina!", legendou.

Os cliques encantaram os seguidores da empresária, que não pouparam elogios. "Amo essa família", disse uma. "Eu não aguento esse pinguinho de gente de boné", afirmou outro. "Morro de amores por essa bebezinha", afirmou uma terceira.

Essa foi a primeira viagem internacional da pequena, e os papais coruja vem compartilhando momentos especiais com seus seguidores. Viih falou sobre o comportamento da primogênita e lhe rasgou elogios."Nunca vi uma bebê tão de boa com a vida, tão sorridente, feliz, 12h de voo, 8h de carro e ela de boa, sempre com o sorriso no rosto!", disse ela na legenda da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Em seguida, ela falou como está sendo essa experiência para a família e relatou alguns momentos fofos de Lua na Califórnia. "Eu aprendo muito com você filha! Essa viagem está sendo muito construtiva pra nós! Ver você conhecendo a natureza, vendo pessoas, rindo pra cada um que para pra falar que você é “cute”, isso enche meu coração", finalizou.

No vídeo, a herdeira de Viih Tube apareceu em diversos momentos incríveis com sua mamãe. Toda sorridente, a bebê surgiu diversas vezes com roupinhas super estilosas e se divertindo muito em passeio com seus pais.

Eliezer encanta ao mostrar novas fotos da viagem em família

Na última quinta-feira, 2, o ex-BBB Eliezer estourou o fofurômetro ao abrir o álbum de fotos de sua viagem a Yosemite Valley, na Califórnia, Estados Unidos. Ao lado de sua esposa, Viih Tube, os dois curtiram o passeio com Lua Di Felice, filha do casal, de seis meses.