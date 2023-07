Viih Tube mostra sua nova mansão antes de reforma milionária: 'Compramos'

Sem vizinhos ao redor, Viih Tube mostra como é a nova mansão que comprou com Eliezer para viver com sua família

A influenciadora Viih Tube mostrou sua nova mansão comprada com o ex-BBB Eliezer. Neste sábado, 22, a empresária compartilhou um vídeo exibindo detalhes da residência milionária antes de reformá-la com seu gosto pessoal.

Vizinha de Bianca Andrade, a Boca Rosa, que comprou também uma mansão no condomínio com aquário e tudo mais, Viih Tube revelou que sua extensa propriedade não tem casas próximas e que tem bastante privacidade.

Durante o tour, a influenciadora mostrou que a casa já conta com um espaço para horta, piscina, sauna, vários quartos e até um espaço onde construirá um parquinho para Lua e futuros filhos que pretende ter com Eliezer.

"COMPRAMOS NOSSA CASA! É a casa que escolhemos e compramos juntos pensando em tudo o que queremos pra gente e nossos filhos. Representa um “novo começo de era de gente suja de terra” kkkkk isso porque a gente queria literalmente um lugar no meio da floresta. Pegamos as chaves desse lugar que pra gente é muito mais que só uma nova casa, é onde vamos ver nossa filha se sujar de terra, brincar na grama, aprender a andar, plantar na hortinha, aprender a nadar, crescer com a natureza e criar suas memórias de infância, o lugar onde vamos construir nossa família e deixar tudo com o nosso jeitinho!", disse ela.

Em entrevista exclusiva à CARAS Digital, Eliezer revelou seus planos com Viih Tube após boatos de término."A gente está vivendo a melhor fase da nossa vida, tanto eu, quanto ela. Acabamos de comprar nossa casa, pegamos a chave hoje e vamos começar a reforma. Também abrimos uma marca juntos e está super dando certo", afirmou.

Veja a nova mansão de Viih Tube e Eliezer:

Viih Tube revela problema com cirurgia

A influenciadora digital Viih Tube revelou que descobriu que quase não conseguiu realizar seu sonho de amamentar sua filha, Lua di Felice, de três meses, fruto de seu relacionamento com o influenciador digital e ex-participante do Big Brother Brasil 22, Eliezer. A ex-sister foi alertada por um médico que poderiam haver algumas implicações por conta das cirurgias que fez aos 16 e 18 anos: uma areoloplastia e uma mastopexia.

“Foram das cirurgias muito invasivas e muito nova, num momento em que o peito está se desenvolvendo ainda. Ele falou 'você tem que dar graças a Deus que sai leite porque, com toda essa invasão, era para nem sair'. Não foi simplesmente o silicone, que não atrapalha a amamentação quando é bem feito”, explicou.