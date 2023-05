Bianca Andrade dá mais detalhes de sua mansão milionária

Influenciadora Bianca Andrade mostra mais de mansão que se mudou que conta com cinema, aquário, piscina e mais

Nesta quinta-feira, 25, a influenciadora digital e empresária Bianca Andrade (28) usou suas redes sociais para mostrar mais alguns detalhes de sua mansão para lá de luxuosa. A residência avaliada em R$ 18 milhões conta com um cinema privativo, aquário, piscina e mais.

“Tour pela casa amanhã no meu canal [do YouTube] (dessa vez gravado por mim [risos]”, escreveu a ex-participante do Big Brother Brasil 20, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

Nas fotos postadas pela influenciadora digital, é possível ver a incrível mansão de luxo de dois andares, que conta com uma garagem com ao menos três carros de luxo. Já dentro da casa, que é cercada de muitos vidros, é possível ver um teto solar, podendo aproveitar o máximo possível da luz natural, deixando à mostra a paisagem do local que rodeia a casa, com muita natureza.

Já na sala de estar da nova casa de Bianca e seu filho, Cris, fruto de seu relacionamento com o youtuber de futebol e ex-brother Fred Bruno, existe um aquário bem grande, com uma decoração bastante moderna. Além disso, a residência conta com um banheiro gigante, com banheira e paredes envidraçadas.

Bianca Andrade revela dor absurda, compra de mansão e mais em seu afastamento

A influenciadora e empresária Bianca Andrade ficou o mês de abril longe das redes sociais. A ex-BBB havia decidido fazer um "detox" por um mês do mundo digital e ficou afastada de seus perfis. Depois das quatro semanas sem postar em seu Instagram, a famosa voltou e contou o que aconteceu durante a experiência offline.

Ela publicou um resumo do tempo passado longe e contou o que aconteceu em cada semana. Após 12 anos trabalhando sem parar na internet, Bianca usou o mês de férias para resolver várias coisas. Além da cirurgia de retirada de amídalas, ela acabou realizando outras metas.

"Abril de 2023, essa com certeza será uma data inesquecível. Por inúmeros motivos que são até difíceis de descrever. Antes de tirar esse mês off, fiquei curiosa para descobrir qual Bianca iria conhecer e eu CONHECI! Na verdade REconheci. Foram 4 semanas que mais pareciam uma montanha russa!", começou dizendo.

E detalhou cada semana: "Semana 1: DESCANSO, dor razoável, colo da minha mãe, paz total. Semana 2: ESTRESSE, dor absurda, picos de ansiedade, abstinência do trabalho, culpa materna. Semana 3: REALIZAÇÃO, comprei a minha primeira CASA que é literalmente um SONHO (essa agora é minha), uma das minhas maiores conquistas! Olha, chega eu tô BRILHANDO de tão realizada! rs", revelou que adquiriu sua mansão.

"Semana 4: REFLEXÃO. Quase 100% recuperada das cirurgias, grata por ter cumprido com mais uma meta ousada que foi esse mês sabático e feliz por ter sido tão corajosa. Se você me perguntar se valeu a pena, a minha resposta é simples: Se hoje eu me sinto muito mais leve, calma, presente e em paz, é sinal de que valeu mais do que tudo. Agora tô de voltaaaaaa! Bora matar essa saudade", falou ela.