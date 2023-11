Viih Tube passa mal e vai parar no hospital: 'Podre'

Após a filha, Viih Tube passa muito mal e acaba procurando atendimento médico na companhia de seu marido, o ex-BBB Eliezer

A influenciadora Viih Tube pegou uma virose e acabou indo ao hospital nesta quarta-feira, 29. Após contar que sua filha com Eliezer, a pequena Lua, estava com febre e com diarreia, ela contou que foi a próxima vítima.

Durante a madrugada, a ex-BBB comentou que ficou vomitando e diarreia assim como a herdeira. E que as duas não conseguiram dormir de tão incomodadas. Diante de seu quadro ter piorado, ela buscou atendimento médico e desmarcou seus compromissos.

"Fomos no pediatra de retorno mesmo. Mas tá eu e a Lua com febre indo e vindo e diarreia. Deve ser algu vírus, socorro, deus que tenho 9 reuniões só amanhã. E hoje ainda tinha a pré-estreia da Lari", lamentou antes de passar mais mal na madrugada.

No hospital, ela se gravou recebendo tratamento. "E vamos de medicação na veia, a Lua já tá super melhor, comeu super bem manga, mamou (não tava querendo nem isso). E conseguiu cochilar e eu vim aqui porque a mãe tá podre", contou.

No último final de semana, Viih Tube, Elizer e Lua foram batizados em uma cerimônia religiosa. Após o momento especial, eles comemoram com uma festa com a família.

Viih Tube revela como casou e como anda sua libido

Sincera e disposta a contar de sua vida para os fãs, a famosa explicou como aconteceu seu casamento com o pai de sua herdeira. Ela ainda revelou como ficou seu desejo sexual após o nascimento da menina.

Sonhando com uma grande festa para celebrar a união com seu amado, Viih Tube comentou que eles oficializaram a relação por enquanto apenas no papel. "A festa queremos fazer um festão. Por isso, será só depois que terminarmos a obra e a festa de um ano da Lua", disse que a reforma na mansão que compraram e o primeiro aniversário da herdeira são prioridades.

Em seguida, ao ser questionada sobre seu desejo sexual, a influencidora foi sincera e não escondeu o que sentiu. "Minha filha, virei um deserto nos primeiros meses. Vish! Libido zero, vontade zero! Fui começar a ter vontade de verdade de querer mesmo, muito, com uns 5 meses da Lua", escreveu.