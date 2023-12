A Fazenda: Tetê Espíndola conta história de Escrito nas estrelas, canção que viralizou no reality

Em entrevista à CARAS Brasil, Tetê Espíndola disse estar surpresa com a repercussão da música que foi cantada por Márcia Fu na 15ª edição de A Fazenda

"Caso do acaso bem marcado em cartas de tarot". A frase da canção Escrito nas estrelas se tornou viral nas últimas semanas na voz de Márcia Fu (54), ex-jogadora de vôlei que cantou a música de Tetê Espíndola (69) durante o confinamento da 15ª edição de A Fazenda. Em entrevista à CARAS Brasil, a cantora revelou a história por trás do sucesso e ainda contou ter ficado surpresa com a repercussão.

Após o vídeo de Márcia Fu cantando o trecho em A Fazenda se tornar viral na internet , a música de Tetê Espíndola chegou ao top 3 das canções mais ouvidas no Spotify. "Me surpreendeu o tanto de pessoas cantando no meu Instagram, achei muito legal como foi pegando fogo."

A artista conta que a música surgiu com ajuda de seu marido, Arnaldo Black, e de Carlos Rennó. "O meu marido fez a música no violão e eu falei: 'Vamos dar esse musica para o Rennó colocar a letra?'. Rennó foi o 'cupido' do nosso encontro. Assim, ele fez uma homenagem ao nosso amor, que até hoje é tão forte e atual."

A cantora diz que mesmo antes do sucesso em A Fazenda, recebia vídeos de fãs fazendo dublagem da música e que até os dias de hoje recebe convites para cantar o sucesso de 1985. Agora, a diferença é que o público mais jovem também está conhecendo a letra.

"[Tem] muita gente nova falando que não conhecia a música e que agora estavam viciadas. Teve alguém bem jovem que postou: 'Alguém tira essa música da minha cabeça pra eu conseguir dormir!'. Enfim rolou uma febre", acrescenta a artista, que ainda revela não acompanhar A Fazenda, mas que agora percebeu como é um reality popular.

CONFIRA VÍDEO DE MÁRCIA FU CANTANDO SUCESSO DE TETÊ ESPÍNDOLA EM A FAZENDA 15: