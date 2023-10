Márcia Fu: Saiba qual é o motivo para ela estar em A Fazenda 15

Irmã de Márcia Fu revela o motivo para a atleta ter aceitado o convite para estar em A Fazenda 15

A ex-jogadora de vôlei Márcia Fu é uma das atuais peoas de A Fazenda 15, da Record TV, e está chamando a atenção com sua presença no reality show. Aqui fora, a irmã dela, Cida, contou o motivo para a irmã ter aceitado o convite para o programa.

Ela contou que Márcia quis fazer parte do programa com o foco de conquistar o prêmio de vencedora, que é de R$ 1,5 milhão, para dar boas condições de vida para seu filho.

“Ela topou por conta do filho, o Gabriel, que está com 11 anos. Ela entrou pensando no futuro dele. Claro, é uma oportunidade de estar na mídia, mas o propósito dela é garantir o futuro do Gabriel, até porque ela é mãe solo”, afirmou ela ao programa Notícias da TV.

Ela ainda completou: “O principal plano [se ela vencer] é cuidar do Gabriel, estar mais segura financeiramente, afinal, depois do golpe que ela levou, não restou patrimônio, para abdicar de uma longa briga que levaria anos, ela preferiu renunciar muitas conquistas próprias que, sem dúvidas, foram muito suadas, desde os 14 anos trabalhando sob fortes pressões psicológicas”.

Quem é Márcia Fu?

Márcia tem 54 anos, é natural de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e medalhista olímpica pela Seleção Brasileira de Vôlei. Ela ficou conhecida por sua garra e personalidade forte, e construiu uma carreira de grande sucesso no esporte, conquistando vários títulos internacionais e prêmios individuais.

A ex-atleta foi mãe aos 43 anos, mesmo com prognóstico contra, além disso Fu lutou e venceu um câncer de bexiga. Com um grande coração, ela garante que sempre está disposta a se doar pelo bem das pessoas a sua volta.

