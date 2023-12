Saiba quanto André Gonçalves e Márcia Fu ganharam em A Fazenda 15

Final da 15ª edição de A Fazenda aconteceu na última quinta-feira, 21; André Gonçalves e Márcia Fu ficaram em 2º e 3º lugar no pódio

A grande final da 15ª edição de A Fazenda aconteceu na última quinta-feira, 21, e consagrou Jaquelline Grohalski como a campeã, que faturou o prêmio de R$ 1,5 milhão. Além dela, André Gonçalves e Márcia Fu também levaram um montante em dinheiro para casa.

O ator André Gonçalves ficou com o segundo lugar do reality rural, com 25,77% dos votos dos espectadores de A Fazenda . Sem a redução de impostos, o ex-marido de Danielle Winits levou para casa o prêmio de R$ 100 mil.

Já a ex-jogadora de vôlei Márcia Fu ficou na terceira colocação e teve 12,78% dos votos do público. Ela recebeu, também sem a redução do imposto de renda, um total de R$ 50 mil. O quarto lugar ficou com o humorista WL Guimarães, que não recebeu nenhum prêmio em dinheiro.

Leia também: Entenda por que Jaquelline não ganhou R$ 1,5 milhão em A Fazenda

Campeã de A Fazenda, Jaquelline não levou o valor total para casa. De acordo com o portal Leo Dias, o valor do prêmio de A Fazenda não é pago integralmente. O montante de R$ 1,5 milhão sofre uma redução de 27,5% devido ao imposto de renda, o que deixa o prêmio no valor de R$ 1.087.500.

Além do prêmio em dinheiro, a modelo ganhou um carro elétrico zero quilômetros por ter conquistado o título de campeã ao receber 56,17% dos votos. Ao longo da temporada, Jaquelline teve destaque com sua personalidade forte.

Ela participou de várias provas e também viveu um romance com Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho. Os dois ficaram juntos durante algumas semanas, mas foram separados quando ele desistiu do reality. Nascida em Rondônia, ela foi Miss do estado e é formada em biomedicina.

Ela atuava na área antes de entrar para o time de participantes do BBB 18, da Globo. Porém, foi eliminada na segunda semana do programa. Depois disso, ela conquistou notoriedade na internet e se tornou influenciadora digital e cantora de funk, sendo que tem os hits Me Apaixonei De Novo e Dancinha do TikTok.

CONFIRA ANÚNCIO DE JAQUELLINE GROHALSKI COMO CAMPEÃ DE A FAZENDA: