Clara e Gabriel: como estão os filhos que fizeram Rachel Sheherazade chorar de saudade?

Veja como estão os filhos de Rachel Sheherazade; confinada em 'A Fazenda', ela recentemente teve crise ao lembrar dos pequenos

Confinada em A Fazenda 15, a jornalista Rachel Sheherazade tem dois filhos e é muito apegada aos herdeiros. Ao longo dos últimos anos, ela tem compartilhado vários momentos ao lado de Clara e Gabriel, que estão com 16 e 15 anos respectivamente.

Os dois são frutos do casamento de 12 anos da jornalista com Rodrigo Porto. Enquanto a mais velha já é uma adolescente, o filho caçulinha é o xodó da jornalista. "Meu filho. Meu maior tesouro. Serei tudo pra você: seu sustento, sua morada, seu chão, seu abrigo, sua mãe e seu pai. Meu amor e meu cuidado não lhe faltarão enquanto eu viver", chegou a declarar ela recentemente.

Recentemente, a jornalista inclusive teve uma crise de choro ao falar dos filhos. Ela confessou para os colegas de confinamento que não está acostumada a ficar longe dos dois. “É minha fraqueza emocional estar longe deles [dos filhos], de estar longe de quem me deixa em pé. [...] Eu não posso depender emocionalmente dos meus filhos, mas eu dependo”, disse aos prantos.

Em outro momento, Sheherazade também falou da possibilidade de ter mais filhos. Ela afirmou que congelou óvulos e que pensa em utilizar a fertilização in vitro no futuro. "Você tenta retirar os óvulos de dentro do ovário. É complicado, pois nem sempre os óvulos amadurecem… ou vão sobreviver à retirada”, explicou ela.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rachel Sheherazade (@rachelsherazade)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rachel Sheherazade (@rachelsherazade)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rachel Sheherazade (@rachelsherazade)

JORNALISTA SEGUE EM 'A Fazenda 15'

A influenciadora digital Nathalia Valente é a primeira eliminada de A Fazenda 15, da Record TV. Ela deixou a sede do reality show nesta quinta-feira, 28, após enfrentar Lucas Souza e Rachel Sheherazade na roça da semana. A influenciadora recebeu apenas 5,77% dos votos do público para ficar na casa, assim ela foi a eliminada por ter sido a menos votada na roça. Vale lembrar que ela foi indicada para a berlinda por Lucas Souza, que teve o poder de puxar alguém da baia para a roça após ele ter sido o mais votado pelos participantes.