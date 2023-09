A Fazenda 15: Rachel, Lucas, Nathalia e André são indicados para a primeira roça da temporada

Adriane Galisteu comanda a formação da primeira roça de A Fazenda 15, que é disputada por Rachel Sheherazade, Lucas Souza, Nathalia Valente e André Gonçalves

Na noite desta terça-feira, 26, a apresentadora Adriane Galisteu comandou a formação da primeira roça de A Fazenda 15, da Record TV. Com a votação, Rachel Sheherazade, Lucas Souza, Nathalia Valente e André Gonçalves se enfrentam na primeira roça. Saiba como foi:

Para começar o jogo, Tonzão abriu o Poder do Lampião que ganhou na Prova de Fogo. Ele decidiu ficar com o Poder Branco para si e deu o Poder Laranja para Darlan Cunha, o Laranjinha. Nesta noite, o Poder Laranja deu o poder para Laranjinha trocar uma pessoa da baia por uma pessoa da sede. Ele escolheu trocar Lily Nobre por André Gonçalves. Enquanto isso, o Poder Branco deu o poder para Tonzão ter o voto de peso dois e também dar essa vantagem para outra pessoa, e ele escolheu Kamila Simioni.

Então, a votação começou pelo fazendeiro Yuri Meirelles, que indicou Rachel Sheherazade direto para a roça. Ele contou que sentiu que ela tem pouco contato com os peões e some durante o dia. Além disso, ele comentou que ela disse que está com saudade de casa e da família.

Logo depois, os participantes fizeram a votação aberta e o mais votado foi Lucas Souza. Na sequência, o mais votado Lucas Souza puxou um peão da baia para a berlinda e ele escolheu indicar Nathalia Valente. Por fim, os participantes realizaram o Resta Um e quem sobrou foi André Gonçalves, que também foi para a roça. André ainda teve a missão de vetar um roceiro da Prova do Fazendeiro e ele escolheu vetar Nathalia.

Na quarta-feira, 27, os indicados da roça disputam a Prova do Fazendeiro da semana e um deles vai escapar da roça ao vencer a dinâmica. A eliminação da roça será na quinta-feira, 28.

Saiba quem votou em quem:

Nadja Pessoa votou em Sander Mecca

Lucas de Souza votou em Laranjinha

Radamés votou em Lucas Souza

Jaquelline votou em Laranjinha

Kamila Simioni votou em Lucas Souza - ela tinha voto com peso dois

Kally Fonseca votou em Laranjinha

Sander Mecca votou em Lucas Souza

Rachel Sheherazade votou em Laranjinha

WL votou em Lucas Souza

Jenny Miranda votou em Lucas Souza

Lucas Souza votou em Laranjinha

André Gonçalves votou em Radamés

Nathalia Valente votou em Lucas Souza

Márcia Fu votou em Lucas Souza

Henrique Martins votou em Lucas Souza

Shayan votou em Kally Fonseca

Tonzão votou em Lucas Souza - ele tinha voto peso dois

Cezar Black votou em Lucas Souza

Alicia X votou em Lucas Souza

Lily Nobre votou em Lucas Souza

Cariúcha votou em Lucas Souza