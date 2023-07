Thiago Servo revela como vai gastar o prêmio de R$ 1 milhão de A Grande Conquista

Vencedor de A Grande Conquista, da Record TV, Thiago Servo conta o que vai fazer com o prêmio milionário: 'Tanta conta para pagar'

O cantor Thiago Servo foi o grande campeão do reality show A Grande Conquista, da Record TV, e ganhou o prêmio de R$ 1 milhão na noite de quinta-feira, 20. Agora, ele contou como pretende gastar a fortuna que acabou de embolsar.

Nos bastidores da atração, o artista contou o que pretende fazer com o dinheiro para ajudar sua família. "Nossa, tem tanta conta para pagar que acho que quando puxar no papel, vou ver se sobra. Mas acho que vou dar entrada, ou comprar, se achar no valor, um apartamento, para o meu filho morar comigo, esse filho que está vindo, e para a minha mãe também. A gente vive morando de aluguel, pulando de galho em galho. Então, pretendo ou comprar de uma vez ou pelo menos dar entrada em uma boa parte de um apartamento ou casa", disse ele, que espera o nascimento do filho para o início de agosto.

Ao ser questionado se pretende engatar um relacionamento com Gyselle, ele contou que os dois são apenas amigos e que está focado no nascimento do filho. "Meu relacionamento com a Gyselle (risos)? Amizade, né?! Expliquei para ela, que tem uma ex-namorada minha grávida. Meu filho nasce agora, dia 8 de agosto. E eu queria conversar com ela primeiro. Por mais que a gente esteja separados, não queria tomar nenhuma atitude antes de falar com ela, dar a oportunidade de ver o que ela acha, o que é o melhor para o nosso filho, isso é o mais importante. Aí, depois, vou pensar na minha vida pessoal. Primeiro, vou pensar no meu filho e no que é melhor para ele. Mas, com certeza, a Gyselle é uma mulher linda, apaixonante, cheia de vida. E uma das coisas que acho mais sexy e interessante em uma mulher é o companheirismo e ela foi minha companheira durante todo o jogo, então.... A gente nunca sabe, né?", contou.

Além disso, ele comentou sobre a sua vitória. "A ficha está caindo. Estou muito feliz, estou processando ainda o que aconteceu. Voltando à vida normal. Foram 75 dias de confinamento. Estou cansado, mas muito grato", afirmou ele, que avaliou a sua trajetória no programa. "Ensinou que quando a gente dá oportunidade para pessoas que, num primeiro momento, não batemos muito e viramos as costas, em um confinamento a gente é obrigado a conviver, e somos forçados a conhecer melhor até aqueles que não gostamos de cara. E é aí que, muitas vezes, nos surpreendemos e conhecemos pessoas incríveis", afirmou.

Vencedor do The Voice Kids conta o que vai fazer com o prêmio

No início do mês, o público conheceu o campeão mirim do reality musical da Globo, o The Voice Kids. Em uma disputa acirrada, o integrante do time do cantor Mumuzinho, Henrique Lima, de apenas 14 anos, venceu a temporada e levou para casa um prêmio em dinheiro, além de um troféu e um contrato com uma gravadora.

O jovem, que é natural de Senhor do Bonfim, na Bahia, ganhou a competição ao subir ao palco pela última vez no reality com a canção ‘Disparada’ de Jair Rodrigues. O público votou e Henrique arrematou o valor de R$ 250 mil com 45,11% dos votos. Assim que recebeu o prêmio, ele lembrou que é o primeiro competidor baiano a conquistar o feito na edição infantil do programa.

"Quero agradecer a todo mundo, é uma honra estar no palco do The Voice Kids. Eu sou o primeiro ganhador do The Voice Kids baiano", o jovem comemorou. Além disso, Henrique também abriu o coração e contou que pretende usar o dinheiro para duas finalidades específicas: focar em sua carreira e ajudar o próximo.

“Ainda não pensei, mas acho que ajudar as pessoas e também investir na minha carreira. Acho que seria esses dois pontos.", disse Henrique,