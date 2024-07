Participação de Eliana no Mais você ainda vai demorar; descubra o motivo

Ana Maria Braga já expressou o desejo de receber Eliana para um café da manhã no Mais Você. Mas a ida da apresentadora ao matinal ainda deve demorar

A apresentadora Ana Maria Braga já expressou o desejo de receber Eliana, a nova contratada do Grupo Globo, para um café da manhã no Mais Você. Contudo, a visita da apresentadora ao matinal ainda deve demorar.

Isso porque, de acordo com informações da jornalista Anna Luiza Santiago, do portal O Globo, a nova contratada da Globo só vai participar do Mais Você em agosto, depois que acabar a Olimpíada de Paris, que vai dar uma mexida na programação da emissora.

Contudo, as duas terão a oportunidade de se encontrar antes disso. Neste domingo, 07, elas marcam presença no júri artístico da grande final da Dança dos Famosos, que será disputada ao vivo por Amaury Lorenzo, Lucy Alves e Tati Machado, no Domingão com Huck.

O que Eliana vai apresentar na Globo?

A chegada de Eliana à Globo foi oficializada no dia 27 de junho. No sofá do Saia Justa, do GNT, ela estreia no dia 7 de agosto. Ela se junta a Tati Machado e Rita Batista, também estreantes na atração, e Bela Gil, que continua na nova temporada.

Em 28 de novembro, Eliana apresenta o Vem Que Tem, um programa sobre a Black Friday na Globo. Já à frente do The Masked Singer Brasil, ela comanda um especial de fim de ano em 2024 e, em 2025, a quinta temporada do reality musical.

"Eu vou fazer dois projetos completamente diferentes. Primeiro é o Saia Justa, que é esse formato que tem 20 anos, que fala tanto com a mulher. E depois a diversão, a alegria de um programa família, que o The Masked Singer, que é um projeto também que eu amo de paixão", disse ela em recente entrevista ao Fantástico.

"Tem o carinho dos meus filhos que amam esse formato. Então pegar esse bastão vindo de uma cantora tão querida por todo Brasil, que é a Ivete é muito legal. É astral, já é astral. Tem muito a ver com o meu DNA", finalizou.