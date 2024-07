Grávida, Sthefany Brito encanta ao mostrar o rosto do filho no ultrassom

A atriz Sthefany Brito está à espera do segundo filho com Igor Rachkovsky, que se chamará Vicenzo, e mostrou aos seguidores o rosto do bebê

Sthefany Brito compartilhou com seguidores uma série de cliques marcantes do último mês, dividindo com eles um pouco do que aconteceu na vida dela durante as últimas semanas. Entre os registros, estava um registro do ultrassom da artista, que está à espera do segundo filho, Vicenzo. Na imagem, os fãs puderam ver a fofura do bebê.

Ainda que a imagem do ultrassom não fosse 100% nítida, os admiradores da atriz fizeram suas apostas sobre com quem o menino se parece. Inclusive, alguns deles afirmaram que Vicenzo se pareceria com Kayky Brito, o irmão mais velho da artista, que também é ator. O bebê é o segundo filho de Sthefany com o empresário Igor Rachkovsky, já que os dois também são pais de Antonio Enrico. A escolha do nome do segundo herdeiro foi feita combinando com o nome do primogênito, como apontou a atriz, já que ambos tem nomes de origem italiana.

"Dump de Junho… Fiquei mais velha, mais barriguda e mais feliz! Cada mês que passa a ansiedade aumenta porque estamos cada vez mais pertinho de conhecer nosso pacotinho de amor, nosso neném bochechudo, nosso Vicenzo!", escreveu ela na legenda publicação. Nas imagens, a atriz mostrou também que ganhou um pingente dourado em homenagem aos filhos, gravado com os nomes de ambos.

Sthefany Brito desabafa sobre falta de memória na gravidez

Recentemente, a atriz Sthefany Brito relatou nas redes socias que tem enfrentado uma perda de memória alarmante na segunda gestação e que se atrapalhou ao administrar as atividades escolares do filho mais velho, Enrico, de 3 anos. Sthefany acabou confundindo os dias da escola e quase mandou o menino de fantasia para a instituição, precisando negociar com ele a troca do vestuário por ter se enganado: Ele ficou super animadinho. Não preciso nem entrar em detalhes sobre a situação que foi tirar a roupa", relatou a mãe do pequeno.

Além do incidente com o filho, a atriz revelou que a perda de memória não a afetou somente nisso, já que ela também percebeu que havia se esquecido de tomar por dias uma vitamina recomendada pelo médico. No entanto, a receita encontrada por ela se tratava de uma recomendação do ano passado, quando ainda não estava grávida.