Theresa Fonseca revela situação desesperadora: "Nem sabia que era possível"

No Que História é Essa, Porchat?, a atriz Theresa Fonseca deu detalhes de uma experiência angustiante que enfrentou durante uma viagem de avião

A atriz Theresa Fonseca já passou por experiências complicadas durante viagens de avião. Ela participou do Que História é Essa, Porchat?, do GNT, nesta terça-feira,21, e relatou algumas dessas situações. "Tudo já aconteceu comigo. Já fiz pouso de emergência, já arremeteu o avião comigo, já vomitaram na minha cabeça... Foi tipo um filme de terror, um jato tipo Exorcista", disse.

Ela, que interpreta Mariana em Renascer, contou que sentia tanto medo de avião que seu pai precisava conversar com o piloto e informar que ela tinha pânico."E ele falou uma frase muito clara pro meu pai: 'enquanto o piloto estiver falando, enquanto a tripulação estiver falando, você fique tranquilo que nenhum mal vai lhe acontecer.' E aquilo me deu uma paz gigantesca. Eu falei: 'cara, eu acho que não tenho mais medo de avião'", relatou.

No entanto, essa coragem de Theresa foi testada durante uma viagem para a Espanha. "O voo estava maravilhoso, nada tinha acontecido, eu estava em paz, e o voo tinha um wi-fi. E eu estava conversando com a minha mãe. Ela mandou uma mensagem 'que horas você chega?'", lembrou.

Após responder a mãe, a atriz se deu conta que o pouso estava uma hora atrasado. "Eu decidi olhar pela janela e tinham uns flashzinhos brancos no céu, no próprio avião, eu não sei...", relatou Theresa, que completou: "E falei: 'mãe, reza pelo amor de Deus'. E eu já nervosa, nervosa, nervosa. E aí veio a frase que eu queria: 'atención, pouso autorizado'. Só que o avião não desceu. Ele caiu. E a gente foi caindo naquele vácuo. Na hora que a gente ia pausar, que ia tocar o chão, ele arremeteu na força do ódio. Eu nem sabia que era possível."

Passageiros começaram se desesperar

Após o acontecido, o desespero tomou conta dos passageiros. "E um cara, umas cinco fileiras atrás, que estava exatamente na turbina, começou a berrar: 'Chicos, vamos à falência. Vamos à falência!'. Eu berrei 'falência de quê?' O cara disse 'no, escúchame. Vamos a Valencia, la ciudad de Valencia'. Ele falou isso e todo mundo foi lentamente voltando pro assento do avião", completou Theresa.

Entretanto, ao chegar em Valência, os passageiros não puderam desembarcar."Quando a gente pousou, todo mundo caiu no chão, agradeceu a Deus, beijou o solo. Todo mundo levantou querendo sair, a gente não queria ficar naquele avião. Aquele avião que era o problema, entendeu? A aeromoça bem tranquila falou 'vocês que sabem, se vocês quiserem ficar em Valência, vocês vão ser presos, porque aqui não tem alfândega. Aí todo mundo lentamente voltou de novo' para o lugarzinho'", finalizou.