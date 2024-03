Theresa Fonseca revela conversa com autor de Renascer sobre futuro de Mariana

A atriz Theresa Fonseca comentou um pouco mais sobre o rumo de sua personagem no remake de Renascer e repercussão do público

Na última quinta-feira, 21, a TV Globo recebeu jornalistas na abertura de gravações nos estúdios Globo. A CARAS Brasil marcou presença e conversou com a atriz Theresa Fonseca (26). Ela está no ar em Renascer, novela das nove da TV Globo.

Na trama, ela interpreta Mariana, uma das personagens principais. Na versão original, Mariana perdoa José Inocêncio (Marcos Palmeira) por ter matado o Coronel Belarmino (Antonio Calloni) e deixou sua vingança de lado. Theresa revela que teve uma conversa com Bruno Luperi (36), autor de Renascer, que comentou sobre o futuro da personagem.

"Eu converso muito com o Bruno e ele fala que ela é a única personagem que ele ainda não desvendou qual será o final dela. Então, nem o próprio autor sabe qual vai ser o final de Mariana. Eu, como atriz, acredito nela, gosto dela e sinto pena e compaixão por ela", declara.

Apesar dessa fala, Theresa adianta qual seria o desfecho que gostaria que ela tivesse: "Precisa encontrar o amor próprio que ela ainda não encontrou. Eu tenho muito um sonho dela encontrar o amor e preencher esse vazio que tem. Ela se tender. Esse é o meu sonho, quero que ela se encontre".

A atriz é só elogios para a novela: "É um presente na minha vida, não me canso de falar isso e nunca vou. Estou todos os dias entendendo um pouco mais da Mariana. Essa equipe é maravilhosa, meus parceiros de cena são maravilhosos, é um desafio e eu estou me sentindo melhor a cada dia fazendo ela. Saldo positivo".

Mariana está longe de ser uma unanimidade, ela é astuta e um pouco dissimulada, sempre disposta a fazer qualquer coisa para conseguir os seus objetivos. Porém, Theresa tem uma outra visão da personagem, ela defende Mariana.

"A história não é vista pelo lado dela, se tivessem botado uma câmera de tudo que ela passou, perdeu a família, passou fome, a mãe em depressão, seria uma outra perspectiva. A história é contada pelo ponto de vista de Zé Inocêncio (Marcos Palmeira)".

Desafiador

Na versão original de Renascer, quem interpretou Mariana foi a atriz Adriana Esteves (54) que nunca escondeu de ninguém que a novela foi um desafio grande para sua carreira. Recentemente, em entrevista à CARAS Brasil, Theresa Fonseca compartilhou que conversou com Adriana.

"Ela me perguntou como era minha rotina, se eu me alimentava bem, se eu treinava, se eu fazia psicóloga, porque era uma personagem que iria me exigir muito fisicamente e mentalmente também, porque gravava muito", disse.

Na época, Adriana Esteves, muito jovem e com pouca experiência profissional, acabou sendo alvo de críticas intensas por não conseguir entregar o esperado para a jovem. A postura da mídia e de parte dos telespectadores causaram traumas na atriz, que por um momento chegou a pensar em desistir da carreira.