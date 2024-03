Sophie Charlotte adianta nova fase de Eliana em Renascer: 'Será que vai virar meme?'

A atriz Sophie Charlotte se joga no humor com personagem no remake de Renascer e avalia retorno à TV aberta

Nesta quinta-feira, 21, a TV Globo recebeu jornalistas na abertura de gravações nos estúdios Globo. A CARAS Brasil marcou presença e conversou com a atriz Sophie Charlotte (34). Ela integra o elenco de Renascer no papel de Eliana e compartilhou sobre suas expectativas com a nova fase da personagem na trama: "Será que vai virar meme?".

Na novela, Eliana abre mão de sua carreira por conta de José Venâncio (Rodrigo Simas), os dois não tem uma relação muito boa e ele acaba se envolvendo com Buba (Gabriela Medeiros). Esse acontecimento marca uma mudança na história de Eliana.

Ela vai até a fazenda de José na Bahia pronta para se vingar de Venâncio, mas acaba encantando Damião (Xamã). Só que não é uma simples mudança, acostumada com a cidade grande, ela passa a se adaptar com a rotina no campo.

"Tem humor, que é uma coisa que não tenho tantos personagens que tenham brincado com isso na minha carreira. Eu fiz com a Stefany de Ti-Ti-Ti (2010) e a Amora em Sangue Bom (2013) e agora a Eliana. As vezes eu sinto até que tem uns paralelos entre elas, tem uma conversa", comenta.

Além disso, Sophie avalia sobre a repercussão da personagem nas redes sociais: "Esses dias eu vi na internet que comentaram: 'Nossa, será que vão colocar ela comendo pão?' Toda vez que tem uma comida em cena eu mesma já fico pensando: 'será que vai virar meme?'", brinca.

Sophie comenta sobre a adaptação da personagem na fazenda: "Ela vai ser arrebatada por essa natureza. Em alguns momentos com mais intimidade e outros com menos, tem humor. Eu acho que tem um encantamento e uma vontade de construir algo novo".

Na TV aberta

Renascer marca o retorno de Sophie às novelas da TV Globo: "Eu amo tanto e estava com saudade. É uma delícia fazer série, mas essa construção só tem na novela aberta. É diferente. Você tem a possibilidade de navegar com o público assistindo, ajustando e mudando".

Nos últimos anos, Sophie realizou diversos trabalhos em séries e também no streaming. Durante a conversa, a atriz foi questionada sobre qual seria sua motivação para retornar à TV aberta.

"Foi muito simples: paixão. Eu não tinha assistido Renascer, mas só de entender a trajetória da personagem eu já fiquei interessada. Nunca tinha feito uma novela do Bruno Luperi. Tenho curiosidade de conhecer autores diferentes. Vou onde me sinto desafiada e convocada", finaliza.