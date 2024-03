Jackson Antunes sobre cenário da teledramaturgia: 'Estamos renascendo'

Jackson Antunes integrou o elenco da 1ª versão de Renascer, 30 anos depois ele retorna para o remake e conta sobre o atual cenário da teledramaturgia

Na última terça-feira, 12, a Globo recebeu jornalistas na abertura de gravação da novela nos Estúdios Globo. A CARAS Brasil marcou presença e conversou com o ator Jackson Antunes (63) sobre como ele avalia o atual mercado da teledramaturgia brasileira ao longo desses 30 anos, ele declara: "Estamos renascendo".

Jackson Antunes é mais um nome que integra o remake de Renascer, atual novela das nove da TV Globo. Só que ele tem um diferencial, o ator participou também da primeira versão da trama, que foi exibida em 1993.

Muito bem-humorado, Antunes é só elogios com a nova versão da trama: "Eu estou encantado. Agora, embarquei mais na ideia depois que a ficha caiu. Essa novela vem coroar ainda mais a carreira de Marcos Palmeira, meu grande amigo".

"A novela Renascer é isso, eu acho que depois de tantos acontecimentos nesse mundão de meu Deus, todos nós estamos renascendo. A todo momento se fala do fim da telenovela brasileira. Me parece que a gente vem mudando isso. A própria novela vem falando por si", declara.

Na versão original, Jackson interpretou Damião, papel que no remake é de Xamã (34). Igual a Antunes, que marcou sua estreia na TV Globo com Renascer, o rapper também é um rosto novo na teledramaturgia brasileira.

Jackson relembra que Xamã pediu conselhos ao ator quando foi escalada para interpretar Damião: "Eu disse, faça o seu Damião. Faça o seu Damião do dia de hoje, afinal de contas, são 30 anos depois. Têm uma revisão na história".

Durante a conversa, Antunes que é natural de Janaúba, uma cidade do interior de Minas Gerais, aproveitou para compartilhar o que leva de sua origem: "Eu trago comigo a esperança e positividade do homem no campo. Do brasileiro, de modo geral, estar sempre rindo", declara

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renascer - Remake (@renascerglobo)

No mundo virtual

Jackson também é muito ativo em suas redes sociais, o ator comenta: "Eu faço o que sou. Eu nunca tive uma discussão. Eu nunca coloquei um assunto que iria criar conflitos, não posto polêmicas. Falo de esperança, de amor, de chuva. E as pessoas gostam", finaliza.