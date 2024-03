Xamã avalia cenas de nudez em Renascer: ‘Mexe com o imaginário’

Rapper mostrou demais em capítulo de Renascer exibido em fevereiro. Durante entrevista, Xamã conta como encarou a repercussão

Xamã (34) causou frisson no público ao surgir completamente nu no capítulo de Renascer exibido no último dia 27 de fevereiro. Intérprete de Damião, o cantor apareceu de costas e mostrou todos os seus atributos ao mergulhar no rio em uma cena que colocou a novela entre os assuntos mais comentados do Brasil.

A Globo recebeu jornalistas na abertura de gravação da novela nos Estúdios Globo, nesta terça-feira, 12. A CARAS Brasil participou da entrevista o rapper, que conta como foi acompanhar a repercussão da cena e os elogios recebidos nas redes sociais.

"Foi tranquilo porque a equipe é sempre muito cuidadosa com cada detalhe, tudo que a gente constrói tem todo cuidado e no início cos meus primeiros clipes já fazia alguma coisa nu, já brincava. Música é arte, nosso corpo é como se fosse um meio de transporte para gente dizer o que quer, os rappers norte-americanos eles fizeram isso da música com o cinema", diz.

Em sua estreia nas novelas, Xamã tem recebido cantadas e elogios por conta da sua atuação e boa forma. Questionado sobre possível incômodo com a fama de galã, ele desconversa e se diz feliz com a recepção do público em seu primeiro trabalho na dramaturgia.

"Achei os comentários da hora, a galera participando. A novela inteira tem uma coisa que mexe com o imaginário das pessoas e essa nossa liberdade de contar a história de Renascer 2024 é muito bacana ver a percepção das pessoas", observa.

O rapper reconhece comparações do público com a nova versão e a exibição original de 1993. No entanto, ele acredita que a liberdade criativa dada a Bruno Luperi (36), neto de Benedito Ruy Barbosa (92), faz da novela ser única e proporcionar uma experiência inédita para o público. "[As pessoas] comparam a 1ª com a 2ª e como era antigamente, mas hoje a gente tem um pouco mais de liberdade", conclui.