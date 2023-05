Atriz de Todas as Flores tem carreira de influencer nas redes: 'Criei uma persona'

Em entrevista à CARAS Brasil, Valentina Bandeira celebra sucesso de Todas as Flores na internet

Há cerca de um ano, Valentina Bandeira (29) vem dividindo seu tempo entre a carreira de atriz e de influenciadora digital. No papel de Dira, par romântico de Oberdan (Douglas Silva) em Todas as Flores, a artista reflete sobre o poder da internet e das redes sociais atualmente. Ela, que marca presença em diversas plataformas, estreou recentemente também no YouTube.

"Para um artista, hoje em dia, é de suma importância [estar presente na internet]. É onde as pessoas estão se comunicando", diz a atriz de Todas as Flores, em entrevista à CARAS Brasil. "Eu guardo o meu ofício de atriz e de fazer personagens para a TV, para a internet eu inventei uma persona e eu fico trabalhando ela."

Valentina explica que na televisão já viveu muitos papéis, e que o ofício é bastante diferente de estar presente nas redes. Ela diz que vê na web um efeito de conversão maior e mais engajamento, especialmente comparando a novela lançada no Globoplay e seu último trabalho nas telinhas da TV, a novela Quanto Mais Vida, Melhor!.

Agora, comandando seu canal no YouTube, a atriz afirma que os fãs podem esperar muitas discussões relacionadas à atualidade e também conversas descontraídas, "falando do jeito que eu falo". Valentina explica que a decisão de também englobar essa plataforma partiu do desejo de estabilizar o conteúdo que já produzia no Instagram, mas em uma rede mais segura.

Para o futuro, a atriz nascida em Paris afirma que tem um ano bastante quente e com muitas novidades, porém, diz que ainda não pode contar muito sobre nenhuma delas. Além da reta final de Todas as Flores, Valentina prepara um programa para a TV, um longa-metragem e "muitos trabalhos publicitários, mas não posso falar ainda".

VALENTINA BANDEIRA EXALTA GRANDES NOMES NO ELENCO DE TODAS AS FLORES

A jovem atriz também celebrou a importância de estar atuando ao lado de grandes nomes da teledramaturgia brasileira em Todas as Flores. A novela, que estreou em outubro de 2022 na plataforma de streaming da Globo, a Globoplay, vem caminhando para sua reta final. "Todas as Flores teve um efeito de conversão para a internet muito forte."

Valentina celebra a oportunidade de atuar ao lado de nomes como Regina Casé, Fabio Assunção e Sophie Charlotte, e ainda reflete sobre a responsabilidade de trabalhar em uma produção como a novela. "É muito engrandecedor ter a noção da realidade e da responsabilidade. É um dos maiores privilégios da minha carreira."