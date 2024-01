Atriz de Renascer revela conversa com Adriana Esteves: "Perguntou se eu fazia psicóloga"

Em entrevista à CARAS Brasil, Theresa Fonseca revelou detalhes de conversa com Adriana Esteves sobre personagem da novela Renascer

Theresa Fonseca está mais do que preparada para a estreia de Renascer, da TV Globo. Protagonista da trama, ela assume o papel que foi de Adriana Esteves na primeira versão da novela, exibida em 1993. Em entrevista coletiva, a qual a CARAS Brasil esteve presente, a atriz revelou que chegou a conversar e receber dicas da veterana.

"Eu estava louca para falar com ela", disse Theresa, que recebeu uma ajudinha do ator Thomaz Aquino, que atua com Adriana na série Os Outros, do Globoplay, para ajudar no contato. "A gente ficou um tempão no telefone conversando. Falei com ela mais para pedir a benção, do que qualquer outra coisa, para iniciar [bem] esse projeto, saber as opiniões delas", completou.

A global continuou revelando detalhes da conversa e confessou que Adriana ficou um pouco preocupada com sua preparação para o papel. Por se tratar de uma personagem que lhe rendeu grandes desafios, a artista fez questão de abrir os olhos da moça.

"Ela me perguntou como era minha rotina, se eu me alimentava bem, se eu treinava, se eu fazia psicóloga, porque era uma personagem que iria me exigir muito fisicamente e mentalmente também, porque gravava muito", disse.

Em 1993, Adriana Esteves passou por um período delicado em sua carreira após aceitar o convite para viver Mariana, na novela Renascer. Muito jovem e com pouca experiência profissional, ela acabou sendo alvo de críticas intensas por não conseguir entregar o esperado para a jovem.

A postura da mídia e de parte dos telespectadores causaram traumas na atriz, que por um momento chegou a pensar em desistir da carreira. Em entrevistas, Adriana já confessou que precisou de terapia para conseguir superar o trauma. "Demorei uns dois, três anos para sair desse processo. Em 1995, eu renasci após a depressão", disse ela à Veja.

Para Theresa, a preocupação de Adriana faz sentidpo, por conta da temática carregada por Mariana durante toda a história. "É uma personagem complexa, então você vai se experienciando em lugares que você não tem experiência. Porque, por exemplo, eu nunca tive oportunidade de me apaixonar por uma pessoa que você confia como eu confio no meu pai. Então é divertido, é uma delícia poder fazer uma personagem assim", comemora.