BBB 24: Davi vai mostrar a força que o baiano tem, diz irmã após novo Paredão

Em entrevista à CARAS Brasil, Raquel citou perseguição contra o irmão no BBB 24 e ainda citou fala de Rodriguinho sobre o brother

Enfrentando seu segundo Paredão consecutivo, o motorista de aplicativo Davi (21) tem conquistado muitos fãs fora do BBB 24. Para Raquel, sua irmã, o brother natural da Bahia está se defendendo de uma "perseguição" e deve mostrar muito mais jogo caso siga na casa mais vigiada do Brasil.

"Está tendo uma perseguição e ele está se defendendo. Ele está jogando muito mesmo, pode esperar que ele ainda vai mostrar a força que o baiano tem sendo apenas um 'cara comum da Bahia'", afirma ela, ao citar a fala de Rodriguinho participante do grupo Camarote do BBB .

Apesar do jogo difícil na casa, Raquel garante que tem sido gratificante acompanhar a jornada do irmão no reality que estreou há uma semana. Davi já acumula mais de 960 mil seguidores em seu Instagram, e foi o favorito do público para continuar no programa neste domingo, 14.

Hoje, a irmã cuida das redes sociais do brother ao lado de uma equipe de 16 pessoas. Ela diz que se reveza com os colegas para acompanhar 24 horas o irmão, e não esconde a gratidão aos fãs do motorista de aplicativo, que o escolheram para entrar no BBB com a dinâmica do Puxadinho.

Raquel conta que o sonho de cursar medicina surgiu após uma complicação que Davi enfrentou, causada por pedras no rim. "Ele apreciou a medicina e que queria entender. Ele quer estudar, o foco maior dele é poder ajudar a família com qualquer tipo de assunto relacionado à saúde."

Ela, que é técnica de enfermagem, diz que o irmão sempre a acompanhou e se preocupou com a saúde dos pais. A mãe dos dois tem diabetes e pressão alta, já o pai sofre com problemas no coração. Raquel garante que, caso Davi vença o BBB, o prêmio será para ajudar a família.

"Acho que ele não sabia o valor do prêmio quando entrou, mas sabia que poderia mudar a vida da minha mãe. Hoje, ela mora em uma favela onde tem um barranco que está para despencar, isso comove a minha vida e a de Davi. Se ele ganhar o Big Brother ele vai mudar a vida de mainha."

CONFIRA FOTO DE DAVI AO LADO DE SUA FAMÍLIA: