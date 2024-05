Silvia Abravanel deixou SBT e assinou com a Record? Saiba a verdade

Silvia Abravanel teve nome envolvido em rumores de que teria assinado um contrato para trabalhar com a Record, emissora concorrente do SBT

Silvia Abravanel (53) teve seu nome envolvido em um boato nesta terça-feira, 21. De acordo com o site Metrópoles, ela teria assinado um contrato para trabalhar com a Record TV, concorrente da emissora de seu pai, o apresentador Silvio Santos (93).

De acordo com apuração da CARAS Brasil, os boatos não são verdadeiros. Silvia Abravanel não teria assinado um contrato para trabalhar com a RecordTV . A apresentadora teria apenas concedido os direitos de imagem para participar de um programa na emissora.

Comandado por Tom Cavalcante (62), o programa que conta apresentadora no elenco se chama Acerte ou Caia. De acordo com o R7, portal de notícias da emissora, a nova atração terá 167 participantes no total, sendo todos personalidades conhecidas do grande público.

O elenco terá cantores, ex-participantes de realities como BBB e A Fazenda, influenciadores, atores, atrizes, ex-atletas e até mesmo humoristas. As gravações serão feitas na Argentina e devem começar nesta quarta-feira, 22.

Ainda de acordo com a publicação, o programa deve estrear em agosto e terá 16 episódios na primeira temporada. A cada episódio, 11 participantes serão apresentados e competem pelo prêmio do programa que marca o retorno de Cavalcante à Record.

Silvia Abravanel tem sido uma das celebridades que se mobilizaram para arrecadar doações para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Recentemente, ela compartilhou uma mensagem nas redes sociais sobre a tragédia.

"Que a luz divina ilumine cada um de vocês, assim como iluminou o meu caminho. Que os corações no Rio Grande do Sul se encham de fé, força e esperança! Juntos, vamos superar", escreveu Silvia Abravanel, na legenda da publicação.

