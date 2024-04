Silvia Abravanel e noivo estavam em festa antes de confusão; saiba mais

A apresentadora Silvia Abravanel se tornou assunto nesta segunda-feira, 22, após mandar recado para o noivo, Gustavo Moura, no Instagram

Silvia Abravanel (53) se tornou assunto nesta segunda-feira, 22, após usar os stories para mandar um recado ao noivo, Gustavo Moura (35). Apesar de ainda não terem se pronunciado, os dois estavam juntos em uma festa na noite deste domingo, 21.

De acordo com apuração da CARAS Brasil, Silvia Abravanel e o músico estavam em uma festa em Goiânia, capital de Goiás, e permaneceram no local até aproximadamente 5h . Moura ainda estaria se preparando para gravar um DVD nesta terça-feira, 23, também na cidade.

Na manhã desta segunda, a comunicadora pegou os fãs de surpresa ao compartilhar uma foto dizendo que tem uma aliança com Deus. Em seguida, ela falou sobre o noivo, com quem se relaciona há cerca de dois anos, e citou Helen Ganzaroli (44).

Leia também: Silvia Abravanel abre o jogo sobre casamento com cantor: 'Não nasci para isso'

"Só pra deixar a todos avisados aqui. Gustavo Moura me perdeu, pois jogou na minha cara que Helen Ganzarolli é uma gostosa! Que sejam felizes juntos", começou a apresentadora nos stories. "Por muito mais respeito."

"Se não quer respeitar como mulher pelo menos como ser humano! Pois ninguém é melhor que ninguém. Conhecemos as pessoas pelas atitudes delas, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, no acolhimento ou no abandono", completou.

Os dois já moram juntos há algum tempo, porém, a apresentadora assegura que isso não significa que estejam casados. Em recente entrevista à CARAS Brasil, Silvia explicou que é mais correto fazer o casamento no civil, para assinar um contrato de compromisso com a pessoa amada.

"Ele fala que já somos casados, mas não somos casados. Morar junto, amigar, como todo mundo fala, para mim, não é casar", afirma. "Eu fui criada para casar, ele foi criado para amigar. Eu não sirvo para isso. Tem que ter aquele pacto com Deus. Não quero festa, não quero véu de noiva, não quero nada disso. Quero aliança."

CONFIRA O TRECHO DA ENTREVISTA DE SILVIA ABRAVANEL À CARAS BRASIL: