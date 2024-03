Silvia Abravanel abre o jogo sobre casamento com cantor: 'Não nasci para isso'

Em entrevista à TV CARAS, Silvia Abravanel abre a relação com o cantor Gustavo Moura; juntos há cerca de 1 ano, apresentadora fala sobre casamento

Silvia Abravanel (52) já tem planos para o casamento com o sertanejo Gustavo Moura (35). Os dois estão juntos há cerca de um ano e vivem juntos, porém, a apresentadora não considera a atual situação como um casamento.

"Ele fala que já somos casados, mas não somos casados. Morar junto, amigar, como todo mundo fala, para mim, não é casar", diz Silvia Abravanel , em entrevista à CARAS Brasil. "Eu fui criada para casar, ele foi criado para amigar. Eu não sirvo para isso."

"Tem que ter aquele pacto com Deus. Não quero festa, não quero véu de noiva, não quero nada disso. Quero aliança", completa a apresentadora. Para ela, é mais correto fazer o casamento no civil, para assinar um contrato de compromisso com a pessoa amada.

"Tem que ter um compromisso com pai, com mãe e com Deus", acrescentou ela, que ainda disse que já acha que deveria ter acontecido o pedido. "Para mim já deveria ter vindo, mas... [risos]. Eu não fui casada, não me senti casada. Não preciso de nada daquele glamour, mas vamos no cartório assinar."

Silvia Abravanel ainda comentou que refletiu sobre o assunto enquanto assistia o programa Fala Que Eu Te Escuto, da RecordTV, do qual ela fez parte recentemente para debater sobre a adoção, em uma ótica ligada à religião.

"Muitas pessoas moravam juntos há 10 anos, botaram o papel e separaram. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, o que muda é a seriedade, compromisso e comprometimento. É o que afasta as pessoas. Não que o papel te dê a certeza, porque tudo pode acontecer, mas é o compromisso, é a fé."

CONFIRA O TRECHO DA ENTREVISTA DE SILVIA ABRAVANEL À CARAS BRASIL: