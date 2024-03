Silvia Abravanel revela que ex-namoradas de Gustavo Moura usam perfis fakes para atacá-la: ‘Sai fora’

À CARAS Brasil, Silvia Abravanel diz que é vítima de ataques de ex-namoradas de seu noivo, o sertanejo Gustavo Moura, por conta da diferença de idade entre eles

Silvia Abravanel (52) e o sertanejo Gustavo Moura (35), dupla com o irmão Rafael, estão há quase dois anos juntos e sonham em se casar. O músico pediu a filha de Silvio Santos (92) em casamento, em abril de 2023. Mesmo curtindo o romance em sua plenitude, o casal enfrenta o preconceito por diferença de idade entre eles. Em um bate-papo exclusivo com a CARAS Brasil, a apresentadora revelou que tem sido atacada por ex-namoradas do artista, que criaram perfis fakes nas redes sociais e usam as contas para ofendê-la. "Sai fora", dispara.

Assim que se encontraram no primeiro jantar, Silvia revelou que o assunto diferença de idade foi logo debatido entre o casal. “Já falei para ele a idade que eu tinha. Aí, ele falou: 'Nossa, pensei que você tivesse 40'. Eu falei: 'Muito obrigada por isso'. Aí, ele falou: 'Mas idade não é problema para mim, mesmo porque você não aparenta (a que tem)'. Mas eu disse: estou falando para você porque tenho 17 anos a mais que você. Ele tem 35 e eu, 52. E as exs (namoradas) dele já vieram me bombardeando através de fake, me chamando de coroa. A internet fala muito isso. Só que ele fala que a idade não importa”, ressalta.

A apresentadora confessa que se sente muito jovem de espírito. “Não que eu me faço de jovem, mas sinto que sou assim. Trabalho com criança, o meu universo é esse. Mas se tenho que sentar, colocar um terninho e conversar sobre um assunto série, também sei fazer isso. E ele, a mesma coisa. O que os outros falam, é problema deles. Eu não logo, somente para a pessoa que está comigo. Se fosse o Gustavo falando, se ele não estivesse comigo, seria a opinião dele e dane-se ele, entendeu? Mas eu não ligo. Comentário de internet, se é construtivo, se é valido para mim, muito bem. Agora, se é uma crítica que não vai acrescentar em nada na minha vivência, no caminho que percorri, nos sapatos que calcei, tchau”, fala.

Questionada se costuma responder as ofensas nas redes sociais, Silvia declara: “Eu falei: querida, é problema com ele, é com ele, vai se virar. Não me põe no passado de vocês. Se resolvam aí. Mesmo porque vinha sempre por fake, porque mulher que é mulher, te encara de frente. Mulher que não é, bota um fake, bota carinha, nome de uma outra coisa, então o meu recado está dado. Olha, está aí, sou assim. Quer conversar comigo de mulher para mulher, vamos embora. Agora, quer vir com criancice, babaquice, com xingamentos, com ofensa, com picuinha, sai fora. A maioria das exs dele fala: ‘É coroa, está se achando. Está velha'. Muito obrigada por isso, que bom que estou velha, uma velha jovem, feliz, muito amada, muito querida. Ele é o melhor parceiro que a vida poderia ter me dado”.

CONSELHEIRA

Gustavo Moura e Silvia Abravanel, que estão juntos desde maio de 2022, ficaram noivos em abril do ano passado. Ao lado do irmão Rafael, o músico conversou com a CARAS Brasil em janeiro deste ano, durante a gravação do DVD Rolezão Diferente, na Praia do Futuro em Fortaleza, no Ceará.

Gustavo assegura que a apresentadora não é apenas uma parceria na vida amorosa, mas também ajuda ele e seu irmão em alguns aspectos na carreira. Apesar de não assumir direção de nenhum projeto, ela dá valiosos conselhos.

"A Silvia tem uma experiência que não tem o que falar, o pai dela é o maior comunicador que já vimos nesse país. Aprendo muito com ela. Quando ela vai gravar, sempre vou junto com ela. É impressionante que ela entra ao vivo e faz o programa como se estivesse em casa. Transformamos isso no show em comunicação com o público", disse o cantor.

