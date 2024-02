BBB 24: Davi sofreu três infartos antes de entrar no confinamento; entenda

Mãe de Davi, participante do BBB 24, desabafa sobre situação do motorista e revela que ele enfrentou três infartos aos 21 anos

Fora do Big Brother Brasil 24, um dos participantes tem uma história marcante. A mãe de Davi, o motorista de aplicativo de apenas 21 anos, que está conquistando o coração do público, revelou que o brother enfrentou uma série de desafios antes do confinamento no reality show da Globo. Segundo Elisângela, o filho chegou a sofrer três infartos.

A mãe do participante contou em entrevista ao Splash, do UOL, que seu filho enfrentou problemas cardíacos em diferentes ocasiões, principalmente enquanto prestava serviço ao Exército. Em um desses incidentes, o motorista teve que rastejar pela casa para conseguir ligar para alguém e conseguir ajuda no momento do desespero.

Raquel, irmã do baiano, também apontou que as causas podem estar relacionadas à alimentação do brother, que enfrentou a fome durante sua infância. Ela acredita que Davi desenvolveu os problemas cardíacos devido a um quadro de insuficiência alimentar, acrescentando que também passou pela mesma situação que o motorista.

Elas ainda relataram que o brother começou a trabalhar muito cedo para ajudar a família. Aos 10 anos, Davi já trabalhava vendendo frutas e verduras em uma feira. Pouco tempo depois, ainda na adolescência, ele se tornou a principal fonte de renda da casa e por isso, precisou deixar o sonho de trabalhar na área da saúde de lado.

Inclusive, Davi teria desenvolvido a paixão pela medicina por conta de seus problemas de saúde, assim como sua irmã, que é técnica de enfermagem. Vale mencionar que o motorista entrou no reality para conquistar o prêmio, mudar a vida da família e estudar. Apesar de estar longe da final, ele já conquistou uma bolsa em uma das dinâmicas.

Vale lembrar também que Davi se limita ao falar de suas histórias no confinamento. O brother raramente comenta sobre sua vida pessoal dentro da casa mais vigiada do Brasil, mas já deixou claro que vai lutar por seus sonhos: “Tem um sonho e está na luta, na correria? Não desista não que vai dar certo. Uma hora a gente vai conseguir", disse.

Outro ponto a ser mencionado é que Elisângela já se envolveu em uma polêmica com sua nora, Mani Reggo, esposa do brother. Em um vídeo, a mãe do motorista de aplicativo cita que a nora deve ser 'submissa' ao seu filho, além de dizer que ela é 'ambiciosa', justificando sua opinião com partes da Bíblia. "Não foi essa programação familiar que Davi sonhou", lamentou.

Davi e Matteus descumprem regra e levam punição:

Os brothers Davi e Matteus foram surpreendidos com uma punição na casa do BBB 24, da Globo. Os dois levaram uma bronca da produção do reality show porque descumpriram uma regra do confinamento. É que os colegas de confinamento entraram na piscina da casa com o celular na mão, uma atitude proibida.