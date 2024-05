MC Daniel explica motivo de recusar após fã implorar por beijo durante show

Vivendo novo affair com uma influenciadora digital, MC Daniel recebe pedido de beijo de fã, recusa e explica o motivo durante show

Na última terça-feira, 21, MC Daniel usou as redes sociais para compartilhar um vídeo de um momento inusitado de seu último show. No registro, ele aparece recusando pedidos de um selinho de uma fã e explica os motivos de um jeito bem-humorado. Vale lembrar que o funkeiro acaba de assumir seu relacionamento com a influenciadora digital Lorena Maria.

Através de seu perfil no Instagram, Daniel dividiu a gravação do momento em que para sua apresentação para conversar com os admiradores. Colada na grade, uma fã aparece implorando por um selinho, mas o cantor nega o pedido: “Um beijo? Eu sou imbeijável, inamorável, inconquistável, inexistente e mentiroso”, dispara.

Na sequência, o MC diz que estava brincando e chama a fã para o palco: “Falei só para dar uma descontraída”, disse. Depois de abraçar a admiradora, ele recebe um novo pedido por um beijo e pede autorização do público para dar um selinho, mas recebe um não como resposta e brinca novamente: “Eu sou imbeijável", ele finaliza.

Vale lembrar que apesar de não ter citado seu romance, MC Daniel não faz questão de esconder o quanto está feliz ao lado de seu novo affair. Nos últimos dias, em entrevista ao portal LeoDias, o participante do quadro 'Dança dos Famosos', da TV Globo, abriu o coração e confirmou que está conhecendo melhor a influenciadora e modelo Lorena Maria.

"Estou conhecendo alguém melhor, estou me permitindo. Sim, é verdade. É uma menina fantástica, preta, que saiu de favela, que é empresária, que é modelo, atriz... Eu a admiro demais, ela é muito forte. Meu sonho é namorar (...) Ela é 'posturada'", declarou o funkeiro, depois de levantar suspeitas de um romance ao surgir ao lado da modelo.

EITA! Após revelar que estar “Vivendo affair” com a influenciadora Lorena, MC Daniel publicou stories ao lado dela. pic.twitter.com/B99oXCBb70 — BABADO DOS FAMOSOS RJ (@babadofamososrj) May 20, 2024

Vale lembrar que MC Daniel está solteiro desde que anunciou o término de seu namoro de um ano com a atriz Mel Maia, no final do 2023. No entanto, apesar de se declarar solteiro, o famoso viveu um affair com a modelo Yasmin Brunet antes da loira participar do BBB 24, da Globo. Atualmente, eles continuam amigos.

MC Daniel define mulher ideal para sua vida:

Após se relacionar com Mel Maia, Yasmin Brunet e ser apontado como affair da influenciadora Lorena Maria, MC Daniel não está buscando um novo amor e garante que, "até que se prove o contrário, sou imbejável porque estou focado na minha carreira". No entanto, se alguém especial surgir, ele descreve o que considera importante em uma mulher.

"Quero uma mulher que se valorize, que se cuide, que tenha sonhos, respeite as pessoas. Tem que ser uma pessoa que tenha os mesmos princípios. Buscar um novo amor hoje, não, porque sou inamorável, inconquistável, imbeijável, mas se vier, que seja leve, me motive, me preencha, entenda meu trabalho, seja madura, educada, não seja superficial”, Daniel começou a listar.