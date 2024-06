Rapper Travis Scott é preso em Miami. Saiba o motivo!

Rapper norte-americano é preso na madrugada desta quinta-feira, 20, em Miami e precisou pagar alta multa de fiança; saiba o motivo da prisão!

O rapper norte-americano Travis Scott foi preso na madrugada desta quinta-feira, 20, em Miami, nos Estados Unidos. O ex-namorado e pais dos filhos de Kylie Jenner foi levado para a prisão no Condado de Miami-Dade com acusação de invasão de propriedade e intoxicação de substância.

O cantor teve seu registro na cadeia feito às 4h35, segundo as autoridades de Miami Beach e pagou US$ 650 em sua fiança (cerca de R$ 3.500) para ser liberado da cadeia por volta das 8h da manhã. Deste valor, US$ 150 foram apenas pelas acusações de embriaguez, e US$ 500 foram pela invasão de propriedade. Vale destacar que na Flórida, é contra lei estar embriagado em público.

Mais tarde, Travis Scott chegou a publicar um tweet no X, antigo Twitter, o que deu a entender que ele já estava em casa. "Lol", escreveu o rapper. Esta não é a primeira vez que o artista enfrenta problemas na Justiça. Anteriormente, ele foi detido por causar tumultos e supostas agressões, que nunca foram levadas adiante judicialmente.

Lol — TRAVIS SCOTT (@trvisXX) June 20, 2024

Travis Scott enfrenta processo por tragédia em seu show

Em 2021, dez pessoas foram mortas durante um show de Travis Scott em Houston, no Texas, sua cidade natal, após grande tumulto na plateia. A polícia local ainda investiga o caso, que aconteceu durante o Festival Astroworld.

O cantor retornou à cidade para um show em agosto de 2023, sendo Sylvester Turner, o prefeito da cidade de Houston, discutiu sua preocupação com a segurança do evento.“Antes do anúncio de hoje, os representantes do Toyota Center convocaram reuniões com autoridades de segurança pública e o escritório de eventos especiais da cidade”, disse o político

“Eles continuarão trabalhando juntos para garantir a segurança deste show, não muito diferente de muitos outros shows e eventos realizados no Toyota Center a cada ano”, completou o prefeito, através do comunicado.

Além disso, o prefeito ainda fez uma observação sobre a capacidade do local divulgado por Travis. O Toyota Center pode receber 19 mil pessoas, enquanto o NRG Park, onde o acidente aconteceu, recebeu 50 mil para o festival.