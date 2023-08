Travis Scott retorna a Houston pela primeira vez após tragédias durante Astroworld

Rapper estadunidense Travis Scott volta para a cidade de Houston pela primeira vez desde acidente durante festival

O prefeito da cidade de Houston, no Texas, Estados Unidos, Sylvester Turner, anunciou que o rapper Travis Scott estará de volta à sua cidade natal nesta última terça-feira, 8. Com um comunicado, o político falou sobre o processo de negociação para que o retorno do músico aconteça, sendo que é a primeira vez que o artista se apresenta no local após a tragédia que aconteceu em 2021, no qual 10 pessoas morreram durante o festival Astroworld.

Sylvester Turner afirmou que os funcionários da cidade e do Toyota Center discutiram suas preocupações sobre a segurança do evento e as medidas, mas que continuam debatendo isso. “Antes do anúncio de hoje, os representantes do Toyota Center convocaram reuniões com autoridades de segurança pública e o escritório de eventos especiais da cidade”, disse o prefeito de Houston.

“Eles continuarão trabalhando juntos para garantir a segurança deste show, não muito diferente de muitos outros shows e eventos realizados no Toyota Center a cada ano”, completou o político, através do comunicado.

Além disso, o prefeito ainda fez uma observação sobre a capacidade do local divulgado por Travis. O Toyota Center pode receber 19 mil pessoas, enquanto o NRG Park, onde o acidente aconteceu, recebeu 50 mil para o festival.

Travis Scott compartilhou as datas e locais de sua turnê de divulgação do seu novo projeto, o álbum UTOPIA, através de suas redes sociais. Porém, logo apagou. Ainda através da internet, o músico disse que as datas dos shows na Europa e nos Estados Unidos serão divulgadas em breve, afirmando que sente falta da estrada e de seus fãs.

