Bia Brumatti revela seus segredos de beleza e bem-estar

Estrela da série Reis e em cartaz com o musical A Noviça Rebelde, Bia Brumatti conta o que faz para se sentir bem durante a rotina agitada de trabalho

Bia Brumatti tem 16 anos, é atriz, modelo, cantora e dubladora. Ela estreou na TV na série 'Humoristinhas', do Multishow, com oito anos, e não parou mais. Atualmente, a artista está no ar na série 'Reis', da Record TV, interpretando a personagem Ahat. Na emissora, também trabalhou em 'Gênesis', como Reduana.

No Globoplay, Bia participou do documentário 'Eu tenho uma Voz', e na Disney+, interpretou Rosa na série 'O Coro – Sucesso, Aqui Vou Eu', de Miguel Falabella. Além dos trabalhos na TV, a atriz mirim está no musical 'A Noviça Rebelde', em que interpreta a personagem Louise. A produção, que encerra a sua temporada de um pouco mais de dois meses no Rio de Janeiro, chega a São Paulo no próximo mês. No musical, ela atua com Larissa Manoela, sua grande inspiração.

Em conversa com à CARAS Digital, Bia Brumatti falou sobre os cuidados que tem com seu corpo e mente para conseguir cumprir sua agenda de ensaios, gravações e apresentações. "Eu deixo um tempinho para mim. Porque eu acho que quando você não está bem com você mesma, quando sua saúde mental não está em dia, nada fica bom. Porque reflete em tudo que você faz."

"Eu deixo sempre pelo menos uma tarde na semana ou 30 minutinhos por dia para eu fazer o que eu queira... eu realmente acho que isso é fundamental para qualquer pessoa, para manter sua sanidade mesmo, sabe? Então independente da correria, de gravação, do musical, eu tenho esse tempo sagrado para mim que eu não substituo assim por nada", revelou.

A atriz também detalhou os cuidados com a voz. "A voz é um dos meus principais instrumentos, porque é com ela que eu consigo me expressar da melhor forma, além, obviamente, da minha interpretação. Mas eu, todo dia, faço exercício vocal para cuidar da minha voz, além de inalação e cuidados também que eu tenho com ela, com soro, lavagem nasal para manter ela assim, a mais perfeita possível, porque é o meu instrumento de trabalho, né?", ressaltou.

A artista também se preocupa em manter uma pele saudável, por isso, evita usar maquiagem fora do trabalho. "Na escola eu não uso maquiagem. Quando eu saio, por exemplo, para ir para um shopping ou alguma coisa assim, eu tento evitar o máximo que eu posso, porque eu acho que também a maquiagem vai desgastando um pouco a pele. Então, eu tento usar o menos possível, só realmente quando eu preciso. E também a minha maquiagem é super básica. Eu não gosto de muita informação. É só corretivo, blush, um gloss e um rímel, assim, bem básico mesmo. Mas é a maquiagem que eu amo. E para cuidar da minha pele eu faço uma rotina de skincare e obviamente também passar bastante protetor solar, porque isso ajuda muito na pele e previne rugas, manchas e tudo mais."

Ela também procura manter uma alimentação saudável. "Eu não consigo seguir uma dieta em si, porque minha vida está muito corrida, então eu não consigo ficar levando marmita para lá, para cá, porque até eu acabar esquecendo a marmita num lugar (risos). Mas eu procuro me alimentar de uma forma mais saudável, comer bastante frutas, proteínas, e também evitar um pouco do doce. É um pouco difícil essa parte para mim, que eu sou um pouquinho formiga, mas eu tento evitar no meu dia a dia também", contou.

Carreira de Bia Brumatti

Bia começou a trabalhar bem nova, mas sabe que mesmo como todo seu talento é importante focar nos estudos para se aprimorar. "Eu não paro de estudar porque sempre tem algo novo a aprender. Você pode achar que não, mas sempre tem. Eu acho que é com a prática que você chega à perfeição, então se você não pratica, você não alcança os seus objetivos. Eu faço aula de canto, de dança, interpretação, e até mesmo na escola mesmo eu tento pegar uma nova matéria para estudar um novo tópico, porque sabedoria é algo que ninguém nunca vai tirar de você, né?", afirmou.

A atriz também sabe que a carreira artística é muito exigente, por isso, ela tenta focar bastante no seu trabalho e evita fazer comparações. "Tem duas coisas que eu levo muito, que são coisas básicas, mas que muita gente esquece: seja você e não o outro. E a outra é se não for para ser seu, não vai ser e se for para ser, será. Então se você não passar um teste, tudo bem, não era para ser, você pelo menos foi visto... sempre penso que há algo melhor por vir, sabe? Quanto mais a gente pensa, mais a gente joga para o universo o que a gente deseja", acrescentou.

E mesmo sendo tão jovem, Bia tem vários planos pessoais e profissionais para o futuro. "Eu gostaria muito de fazer um trabalho voluntário fora do Brasil, para ajudar crianças carentes ou até mesmo alguma ONG com animais. Essa é uma vontade muito pessoal minha que eu tenho. E profissional seria trabalhar também fora do país, fazer filmes, séries, continuar mesmo nessa carreira. Porque eu acho que qualquer coisa que esteja relacionado à arte, eu estou dentro. Eu sou realmente completamente apaixonada por esse mundo e eu não vou largar nunca. Então com tanto que eu esteja fazendo algo dentro disso, eu vou estar completamente feliz", completou.